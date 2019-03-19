«Черкизово» заявила о планах привлечь на бирже более $200 млн

«Черкизово» заявила о планах привлечь на бирже более $200 млн

Группа «Черкизово» делает новую попытку провести на Московской бирже вторичное размещение акций, в рамках которого будут проданы акции компании и семьи основателя. После этого доля акций в свободном обращении составит 25%

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, объявила о вторичном размещении акций (SPO).

Размещение будет состоять из двух компонентов. В рамках первого будут размещены 2 916 759 казначейских акций (6,6% от общего акционерного капитала), находящиеся во владении компании, а также новые акции, которые будут выпущены дополнительно.

В первом раунде компания рассчитывает привлечь около $200 млн, сказано в сообщении. Средства будут использованы в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, отмечается в сообщении.

В рамках вторичного компонента акции продадут существующие акционеры «Черкизово». При этом семья Михайловых, которая сейчас контролирует группу «Черкизово», планирует сохранить стратегический контроль над компанией и мажоритарную долю владения.