«Черкизово» заявила о планах привлечь на бирже более $200 млн

В результате размещения акций их доля в свободном обращении составит не менее 25%, говорится в сообщении. На текущий момент в свободном обращении находится 2,4% акций.
Структура акционерного капитала выглядит следующим образом: сыновьям основателя «Черкизово» Сергею и Евгению Михайловым принадлежит по 26,3% компании, 15,1% — у LM Family Trust, 14,4% — у Лидии Михайловой, еще 8% — у испанской Grupo Fuertes (партнер «Черкизово» по совместному предприятию по производству индейки в Тамбове), 6,6% — казначейские акции, 0,9% принадлежит другим сотрудникам компании.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне. Размещение акций пройдет на Московской бирже. На закрытии 18 марта обыкновенная акция «Черкизово» на Московской бирже стоила 2060 за бумагу (-2,8%).
Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов отметил, что размещение — «первый шаг» для перезапуска компании на публичных рынках акционерного капитала, и выразил надежду, что увеличение доли акций в свободном обращении и рост ликвидности привлекут более широкий круг инвесторов. Компания в течение многих лет инвестировала в развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, модернизацию производственных предприятий, каналов сбыта, торговой и маркетинговой деятельности, а также привела их к международным стандартам, отметил Михайлов.
«Мы уверены, что сейчас у компании прекрасные возможности получить отдачу от этих инвестиций, показать положительную динамику финансовых результатов и денежных потоков в предстоящие годы», — подчеркнул он. Стратегия группы нацелена на потребителей, оптимизацию портфеля брендов в соответствии с меняющимися потребительскими предпочтениями, а также на наращивание объемов и ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, добавил Михайлов.
О планах «Черкизово» провести вторичное размещение акций стало известно в середине 2017 года. Год назад, в апреле 2018-го, «Черкизово» уже предприняла попытку провести SPO. В рамках размещения продать бумаги на Московской бирже планировали как семья основателя группы, так и сама компания. От продажи акций «Черкизово» и семья основателей рассчитывала получить более $300 млн.
Но спустя всего несколько недель, в конце апреля, «Черкизово» решила отложить SPO. Компания объяснила это высокой волатильностью на рынке ценных бумаг и перенесла SPO «на более благоприятное время».
Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово»). Компанию основал в 1993 году Игорь Бабаев и члены его семьи. Она специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Среди ее активов — восемь комплексов по производству мяса птицы (включая «Тамбовскую индейку»), 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, элеваторы и более 290 тыс. га сельхозземель. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13,5%. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2017-м в восемь раз — до 1,6 млрд руб.