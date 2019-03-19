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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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«Черкизово» заявила о планах привлечь на бирже более $200 млн
Группа «Черкизово» делает новую попытку провести на Московской бирже вторичное размещение акций, в рамках которого будут проданы акции компании и семьи основателя. После этого доля акций в свободном обращении составит 25%
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, объявила о вторичном размещении акций (SPO).

Размещение будет состоять из двух компонентов. В рамках первого будут размещены 2 916 759 казначейских акций (6,6% от общего акционерного капитала), находящиеся во владении компании, а также новые акции, которые будут выпущены дополнительно.

В первом раунде компания рассчитывает привлечь около $200 млн, сказано в сообщении. Средства будут использованы в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, отмечается в сообщении.

В рамках вторичного компонента акции продадут существующие акционеры «Черкизово». При этом семья Михайловых, которая сейчас контролирует группу «Черкизово», планирует сохранить стратегический контроль над компанией и мажоритарную долю владения.

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В результате размещения акций их доля в свободном обращении составит не менее 25%, говорится в сообщении. На текущий момент в свободном обращении находится 2,4% акций.

Структура акционерного капитала выглядит следующим образом: сыновьям основателя «Черкизово» Сергею и Евгению Михайловым принадлежит по 26,3% компании, 15,1% — у LM Family Trust, 14,4% — у Лидии Михайловой, еще 8% — у испанской Grupo Fuertes (партнер «Черкизово» по совместному предприятию по производству индейки в Тамбове), 6,6% — казначейские акции, 0,9% принадлежит другим сотрудникам компании.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне. Размещение акций пройдет на Московской бирже. На закрытии 18 марта обыкновенная акция «Черкизово» на Московской бирже стоила 2060 за бумагу (-2,8%).

Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов отметил, что размещение — «первый шаг» для перезапуска компании на публичных рынках акционерного капитала, и выразил надежду, что увеличение доли акций в свободном обращении и рост ликвидности привлекут более широкий круг инвесторов. Компания в течение многих лет инвестировала в развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, модернизацию производственных предприятий, каналов сбыта, торговой и маркетинговой деятельности, а также привела их к международным стандартам, отметил Михайлов.

«Мы уверены,​ что сейчас у компании прекрасные возможности получить отдачу от этих инвестиций, показать положительную динамику финансовых результатов и денежных потоков в предстоящие годы», — подчеркнул он. Стратегия группы нацелена на потребителей, оптимизацию портфеля брендов в соответствии с меняющимися потребительскими предпочтениями, а также на наращивание объемов и ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, добавил Михайлов.

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Группа «Черкизово» отложила SPO из-за волатильности на фондовых рынках

О планах «Черкизово» провести вторичное размещение акций стало известно в середине 2017 года. Год назад, в апреле 2018-го, «Черкизово» уже предприняла попытку провести SPO. В рамках размещения продать бумаги на Московской бирже планировали как семья основателя группы, так и сама компания. От продажи акций «Черкизово» и семья основателей рассчитывала получить более $300 млн.

Но спустя всего несколько недель, в конце апреля, «Черкизово» решила отложить SPO. Компания объяснила это высокой волатильностью на рынке ценных бумаг и перенесла SPO «на более благоприятное время».

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово»). Компанию основал в 1993 году Игорь Бабаев и члены его семьи. Она специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Среди ее активов — восемь комплексов по производству мяса птицы (включая «Тамбовскую индейку»), 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, элеваторы и более 290 тыс. га сельхозземель. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13,5%. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2017-м в восемь раз — до 1,6 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: «Черкизово»
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