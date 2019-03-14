Акции «Черкизово» дорожали в течение дня на 50%

Котировки акций группы «Черкизово» на Московской бирже в четверг, 14 марта, резко выросли. Максимальный рост составлял 50,1%, свидетельствуют данные биржи. На открытии​ торгов в четверг цена одной обыкновенной акции «Черкизово» составляла 1698 руб., максимальная цена, зафиксированная в течение дня, достигала 2550 руб.

По состоянию на 15:25 мск котировки акций «Черкизово» почти на 32% превышали их стоимость на открытии торгов были выше на 31,68%, чем при открытии торгов, достигая 2236 руб. за бумагу. Объем сделок составил 49,9 тыс. акций. Всего уставный капитал «Черкизово», согласно ее последней отчетности, составляет 43,9 млн акций. Акции компании торгуются только на Московской бирже: в ноябре 2017 года «Черкизово» приняла решение прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже.

В «Черкизово» не комментируют резко возросшую стоимость ее ценных бумаг.

В свободном обращении находится очень маленькое количество акций «Черкизово», поэтому даже небольшая покупка может повлиять на цену, указывает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. По состоянию на апрель 2018 года в свободном обращении на Мосбирже находилось 2,35% акций «Черкизово». Контролирующим акционером группы является семья Михайловых, сказано в отчетности группы.

Ранее на этой неделе источники РБК сообщали, что «Черкизово» рассматривает возможность покупки компании «Евродон», одного из крупнейших производителей мяса индейки. Сейчас «Евродон» находится под контролем госкорпорации «ВЭБ.РФ», и в случае, если сделка состоится, «Черкизово» может стать лидером по производству индейки в России.