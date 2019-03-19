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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,53%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Акции «Черкизово» упали в цене на 14% после новостей о SPO

Котировки акций группы «Черкизово» на Московской бирже снизились во вторник, 19 марта, после того как компания объявила о намерении провести вторичное размещение акций.

На открытии торгов Московской биржи одна обыкновенная акция «Черкизово» стоила 2060 руб. По состоянию на 13:00 цена акций опустилась на 14,08% — до 1770 руб. за бумагу.

Движение котировок носит спекулятивный характер, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: из активов выходят владельцы бумаг, которые хотят зафиксировать прибыль. Причин для падения или роста, по его мнению, нет, и компания оценена справедливо. На прошлой неделе акции «Черкизово» подорожали в течение дня на 50,1%: максимальная цена одной акции, зафиксированная в четверг, 14 марта, составила 2550 руб.

Утром во вторник «Черкизово» объявила, что проведет на Московской бирже вторичное размещение акций. SPO будет состоять из двух компонентов: акции продаст сама компания (6,6% принадлежащих ей казначейских акций) и будут дополнительно выпущены новые акции. В рамках вторичного компонента бумаги продадут существующие акционеры «Черкизово». При этом семья Михайловых, которая сейчас контролирует группу «Черкизово», планирует сохранить мажоритарную долю.

По итогам первого раунда «Черкизово» рассчитывает привлечь около $200 млн. Средства будут использованы в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, отмечается в сообщении.

Количество акций в свободном обращении вырастет до 25% — сейчас их доля составляет всего 2,4%.

Год назад «Черкизово» уже пыталась провести SPO, но спустя несколько недель после объявления решила отложить его из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово»). Компанию основал в 1993 году Игорь Бабаев и члены его семьи. Она специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13,5%. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2017 годом в два раза — до 12 млрд руб. 

Сейчас сыновьям основателя «Черкизово» Сергею и Евгению Михайловым принадлежит по 26,3% компании, 15,1% — у LM Family Trust, 14,4% — у бывшей супруги Игоря Бабаева Лидии Михайловой, еще 8% — у испанской Grupo Fuertes (партнер «Черкизово» по совместному предприятию по производству индейки в Тамбове), 6,6% — казначейские акции, 0,9% принадлежит другим сотрудникам компании.

Теги: «Черкизово», Акции, Московская биржа
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