Акции «Черкизово» упали в цене на 14% после новостей о SPO

Акции «Черкизово» упали в цене на 14% после новостей о SPO

Котировки акций группы «Черкизово» на Московской бирже снизились во вторник, 19 марта, после того как компания объявила о намерении провести вторичное размещение акций.

На открытии торгов Московской биржи одна обыкновенная акция «Черкизово» стоила 2060 руб. По состоянию на 13:00 цена акций опустилась на 14,08% — до 1770 руб. за бумагу.

Движение котировок носит спекулятивный характер, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: из активов выходят владельцы бумаг, которые хотят зафиксировать прибыль. Причин для падения или роста, по его мнению, нет, и компания оценена справедливо. На прошлой неделе акции «Черкизово» подорожали в течение дня на 50,1%: максимальная цена одной акции, зафиксированная в четверг, 14 марта, составила 2550 руб.

Утром во вторник «Черкизово» объявила, что проведет на Московской бирже вторичное размещение акций. SPO будет состоять из двух компонентов: акции продаст сама компания (6,6% принадлежащих ей казначейских акций) и будут дополнительно выпущены новые акции. В рамках вторичного компонента бумаги продадут существующие акционеры «Черкизово». При этом семья Михайловых, которая сейчас контролирует группу «Черкизово», планирует сохранить мажоритарную долю.

По итогам первого раунда «Черкизово» рассчитывает привлечь около $200 млн. Средства будут использованы в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, отмечается в сообщении.