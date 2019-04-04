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BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Цена акций «Черкизово» на Московской бирже рухнула на 25%
В ходе торгов в четверг бумаги компании подешевели почти на 500 руб. за штуку, то есть на четверть
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сразу после начала торгов на Московской бирже стоимость акций ПАО «Группа Черкизово» рухнула более чем на четверть, следует из данных биржи. На минимуме цена бумаг достигла отметки 1462 руб. за штуку, что на 488 руб. или на 25,02% ниже уровня закрытия предыдущих торгов (1950 руб.).

После резкого падения цена бумаг столь же резко скорректировалась вверх. К 12:00 иск цена акций составляла 1848 руб., что на 5,23% ниже уровня закрытия торгов 3 апреля.

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В марте 2019 года группа «Черкизово» объявила о намерении провести на Московской бирже вторичное размещение (SPO) своих акций, как находящихся во владении самой компании, так и дополнительно выпущенных. В сообщении компании отмечалось, что в первом раунде она планирует привлечь около $200 млн, которые могут быть использованы для финансирования потенциальных приобретений.

В рамках второго раунда свои акции часть своих бумаг должны продать действующие акционеры «Черкизово», при этом семья Михайловых планирует сохранить стратегический контроль над компанией и мажоритарный пакет.

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«Предполагается, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%», — отмечалось в сообщении компании.​

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России, специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Среди активов группы — восемь комплексов по производству мяса птицы, включая «Тамбовскую индейку», 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, элеваторы и более 290 тыс. га сельхозземель. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13,5%. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2017-м в два раза, до 12 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: группа «Черкизово»
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