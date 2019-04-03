Производитель «Петелинки» оценил себя перед SPO в 89–101 млрд руб.

Группа «Черкизово» определила цену, по которой она предложит инвесторам свои акции в рамках планируемого вторичного размещения акций (SPO). Акции будут предложены по цене от 1875 до 2125 руб. за бумагу, следует из сообщения компании. При таком интервале цен «Черкизово» оценивает свою рыночную капитализацию в 89,2–101,1 млрд руб.

Сейчас стоимость одной акции «Черкизово» на Московской фондовой бирже составляет 1916 руб., цена в среду, 3 апреля, к 16:30 мск выросла на 0,74%. Текущая капитализация компании, таким образом, составила 84,2 млрд руб.

«Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, объявила о намерении провести очередное размещение акций 19 марта этого года. В день объявления SPO капитализация «Черкизово», исходя из цены ее акций на открытии биржевых торгов (2060 руб. за бумагу), составляла 90,6 млрд руб. Но в течение дня цена акций снижалась, падение составляло 14%. Аналитики посчитали такую динамику спекулятивной: ранее, 14 марта, бумаги «Черкизово» подорожали в течение дня на 50,1%: максимальная цена одной акции составила 2550 руб.

Размещение будет состоять из двух этапов. В рамках первого инвесторам будет предложено 18,1% уставного капитала — 6,5 млн акций (из них 2,9 млн казначейских и 3,6 млн новых акций). Всего в первом раунде «Черкизово» рассчитывает привлечь как минимум $200 млн. В результате предложения доля акций в свободном обращении вырастет до 20% (сейчас — только 2,4%). Организаторами размещения выступают Goldman Sachs, Сбербанк и UBS.

Средства «Черкизово» направит на потенциальные приобретения и погашение долга, который по состоянию на 31 декабря 2018 года равняется 58,6 млрд руб.