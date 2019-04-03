Производитель «Петелинки» оценил себя перед SPO в 89–101 млрд руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,16 -0,14 EUR Бирж. 73,23 +0,07 Brent 69,20 -0,25% USD Нал. 65,75 64,74 EUR Нал. 73,86 72,75 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1238 +0,0036 BTC/USD Бирж. 5 048,60 +117,50 IMOEX 2 539,20 +0,45% RTSI 1 227,68 +0,94% DJIA 26 225,62 +0,18% Nasdaq 7 918,54 +0,89%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Discovery $43 (+53,35%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+8,4%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,83%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Discovery $43 (+53,35%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+8,4%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,83%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Представитель ведущего Хрусталева опровергла сообщения о его пьяной езде Общество, 18:10 ЦБ и ФАС утвердили стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах Финансы, 18:05 Забравшего своих детей из приемной семьи в Швеции россиянина задержали Общество, 18:05 Минтранс запросит 11 млрд руб. на строительство новой полосы в Домодедово Бизнес, 18:05 Макгрегор поблагодарил UFC за пожизненное отстранение российского бойца Спорт, 17:50 Медведчук назвал «тарифным геноцидом» цены на газ на Украине Политика, 17:46 Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой Общество, 17:36 Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов Общество, 17:29 Актер «Особенностей национальной охоты» назвал Булдакова хорошим другом Общество, 17:28 «Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании Бизнес, 17:21 Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому Общество, 17:17 Чечня разместила контракт на ₽35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова Общество, 17:12 Производитель «Петелинки» оценил себя перед SPO в 89–101 млрд руб. Бизнес, 17:10 Минтранс связал введенный Украиной запрет нерегулярных рейсов с выборами Политика, 17:06
Бизнес ,  
0 
Производитель «Петелинки» оценил себя перед SPO в 89–101 млрд руб.

Группа «Черкизово» определила цену, по которой она предложит инвесторам свои акции в рамках планируемого вторичного размещения акций (SPO). Акции будут предложены по цене от 1875 до 2125 руб. за бумагу, следует из сообщения компании. При таком интервале цен «Черкизово» оценивает свою рыночную капитализацию в 89,2–101,1 млрд руб.

Сейчас стоимость одной акции «Черкизово» на Московской фондовой бирже составляет 1916 руб., цена в среду, 3 апреля, к 16:30 мск выросла на 0,74%. Текущая капитализация компании, таким образом, составила 84,2 млрд руб.

«Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, объявила о намерении провести очередное размещение акций 19 марта этого года. В день объявления SPO капитализация «Черкизово», исходя из цены ее акций на открытии биржевых торгов (2060 руб. за бумагу), составляла 90,6 млрд руб. Но в течение дня цена акций снижалась, падение составляло 14%. Аналитики посчитали такую динамику спекулятивной: ранее, 14 марта, бумаги «Черкизово» подорожали в течение дня на 50,1%: максимальная цена одной акции составила 2550 руб.

Размещение будет состоять из двух этапов. В рамках первого инвесторам будет предложено 18,1% уставного капитала — 6,5 млн акций (из них 2,9 млн казначейских и 3,6 млн новых акций). Всего в первом раунде «Черкизово» рассчитывает привлечь как минимум $200 млн. В результате предложения доля акций в свободном обращении вырастет до 20% (сейчас — только 2,4%). Организаторами размещения выступают Goldman Sachs, Сбербанк и UBS.

Средства «Черкизово» направит на потенциальные приобретения и погашение долга, который по состоянию на 31 декабря 2018 года равняется 58,6 млрд руб.

В рамках вторичного этапа акции продадут текущие акционеры «Черкизово». При этом семья Михайловых, которая сейчас контролирует всю группу, планирует сохранить стратегический контроль над компанией и мажоритарную долю владения.

«Черкизово» основана в 1993 году Игорем Бабаевым. Сейчас его сыновьям Сергею и Евгению Михайловым принадлежит по 26,3% «Черкизово», 15,1% — у LM Family Trust, 14,4% — у бывшей супруги Игоря Бабаева Лидии Михайловой, еще 8% у испанской Grupo Fuertes (партнер «Черкизово» по совместному предприятию по производству индейки в Тамбове). 6,6% приходится на казначейские акции, 0,9% принадлежит другим сотрудникам компании.

Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово») специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., чистая прибыль — 12 млрд руб.

Теги: «Черкизово», SPO
Материалы по теме
«Черкизово» заявила о планах привлечь на бирже более $200 млн
Бизнес
Reuters узнал о намерении «Черкизово» купить «Приосколье»
Бизнес
Владелец «Петелинки» заинтересовался покупкой производителя индейки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter