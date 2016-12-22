Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,87 60,13 EUR Нал. 76,06 74,11 USD Бирж. 62,30 +1,64 EUR Бирж. 76,81 +2,11 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6722,90 -419,70 MOEX 2087,27 -0,17% RTS 1057,14 -3,46% Brent 69,40 +1,17% DJIA 23979,10 +0,19% Nasdaq 6950,34 +0,51% FTSE 7225,98 +0,43%
«Ведомости» узнали о механизме помощи попавшим под санкции компаниям
Лента новостей
В Crypto Investment Orchal Partners спрогнозировали рост крипторынка 10:22, Крипто Потанин выразил уверенность в коррекции акций «Норникеля» после падения 10:20, Бизнес МЧС дополнительно обследует место крушения Ан-148 в Подмосковье 10:08, Общество Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal 09:56, Бизнес Израиль вслед за США обвинил Асада в предполагаемой химатаке в Сирии 09:50, Политика Телеканал Sky сообщил о выписке Юлии Скрипаль из больницы 09:46, Общество «Ведомости» узнали о механизме помощи попавшим под санкции компаниям 09:43, Бизнес На преподавателей иркутского вуза завели дело о взяточничестве 09:39, Общество В Хабаровском крае нашли более 400 нарушений пожарной безопасности 09:32, Общество Visa и MasterСard подготовили новый сервис по переводам с карты на карту 09:14, Бизнес Зарплаты российских ученых впервые достигли почти 100 тыс. руб. 09:04, Экономика Неизвестные обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера 09:02, Общество Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» за задержку рейса на 40 часов 08:59, Общество Bentley осужденного экс-губернатора Хорошавина продали за 6 млн руб. 08:35, Общество Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд 08:25, Бизнес Ушедший в отставку после пожара Тулеев стал спикером парламента Кузбасса 08:14, Общество Трамп пригрозил «множеством военных вариантов» из-за ситуации в Сирии 07:58, Политика Китай анонсировал снижение тарифов на некоторые импортные товары 07:34, Финансы Минздрав назвал регионы с самой высокой смертностью 07:18, Общество В России с 10 апреля начнется пилотный запуск системы tax free 07:04, Бизнес Посольство увидело в совете американцам не ездить на ЧМ намеки на угрозу 06:21, Политика Осужденный бывший мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу 05:42, Общество Акции американских производителей алюминия подскочили из-за санкций 05:38, Финансы Акции UC Rusal на Гонконгской бирже упали почти на 7% 05:13, Финансы На Камчатке виновник ДТП с четырьмя жертвами получил тюремный срок 04:41, Общество СМИ узнали варианты международного военного ответа на «химатаку» в Сирии 04:28, Политика Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась на 9 тыс. гектаров 04:20, Общество СМИ сообщили о планах Китая построить военную базу на Вануату 03:59, Политика
«Ведомости» узнали о механизме помощи попавшим под санкции компаниям
Новые санкции США, 09:43
0
«Ведомости» узнали о механизме помощи попавшим под санкции компаниям
Для поддержки попавших под новые санкции США компаний правительство может создать в России две территории с признаками офшора, пишет газета. Соответствующий проект кабмину накануне поручил разработать Дмитрий Медведев
Фото: Илья Наймушин / Reuters

В качестве мер поддержки компаний, подпавших под действие новых американских ограничительных мер, правительство рассматривает возможность создания в стране двух территорий со «специальным режимом и признаками офшора». Об этом газете «Ведомости» рассказали четыре федеральных чиновника, а также источник, участвовавший в обсуждении проекта.

Подобные зоны, по словам собеседников издания, могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке (обсуждение этой идеи газете также подтвердил представитель правительства Калининграда). Причины выбора именно этих территорий для подобных зон источники газеты не назвали, однако заметили, что соответствующий законопроект уже разработан Минэкономразвития. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил его представитель. В настоящий момент подобная инициатива, по его словам, согласуется с профильными министерствами.

Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд
Бизнес

Согласно документу, как рассказали изданию чиновники, желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов. Проект, по их информации, позволит столкнувшимся с проблемами предпринимателям перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе из офшоров, сохранив их правовую форму. Таким образом, компании, как подтвердил в беседе с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития, смогут полностью перевести капитал в Россию. Причем документ позволит им сделать это в кратчайшие сроки, с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры, без выплаты налогов с иностранных доходов. Для этого, как уточнили в ведомстве, резиденты зон со специальным режимом смогут получить статус международной предпринимательской компании.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США Еще 5 фото
Фотогалерея

Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США
Финансы

Такой статус, как подчеркнул представитель министерства, позволит регистрировать компанию за один день, не раскрывая при этом часть сведений, например об участниках или менеджменте. Кроме того, документом, по данным собеседника «Ведомостей», ​вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов и предоставляется возможность деления долей участия на классы. Налоги с резидентов зон, как рассказали в Минэкономразвития, будут взиматься только от полученных в России доходов. Остальные доходы налогами облагаться не будут.

Помимо этого, как сообщили газете еще два федеральных чиновника, в правительстве обсуждается возможность изъятия из трудового права корпоративных, валютных и налоговых правил. В частности, по их словам, могут быть отменены валютные ограничения, а из-под действия правил исключат работу образовательных и медицинских компаний, а также организаций, оказывающих ИT-услуги. Кроме того, представители кабмина, как рассказал один из источников «Ведомостей», рассматривают возможность освобождения таких организаций от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил контролируемых иностранных компаний (с прошлого года с их нераспределенной прибыли физические лица должны заплатить налог 13%, а компании — 20%).

Получить особый статус, как уточнил представитель Минэкономразвития, смогут только резиденты специальных районов. Однако, возможно, часть предусматриваемых законопроектом положений впоследствии будет перенесена на всю страну, допустил он.

Подобный законопроект, как пояснил газете один из чиновников, в России обсуждался уже давно, однако продвижение такая инициатива, по его словам, получила только в связи с введением Вашингтоном новых санкций. После этого разработать меры поддержки для оказавшихся под ограничениями компаний кабмину, в частности, поручил председатель правительства Дмитрий Медведев.

50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд
Общество

Официально комментировать разрабатываемый в кабмине законопроект представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался. На запросы издания не ответили и в пресс-службах Минфина и Минвостокразвития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос в правительство.

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на Биржевом форуме-2018, в настоящее время меры поддержки для попавших под санкции компаний обсуждаются. «Главное — помочь работе самих предприятий, чтобы сохранить рабочие места», — заметил он.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Новый санкционный список Минфин США опубликовал 6 апреля. В него в том числе вошли такие российские бизнесмены, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. 9 апреля UC Rusal предупредила об угрозе технического дефолта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг компании на Гонконгской бирже упала вдвое. За день же российские миллиардеры из списка Forbes из-за снижения стоимости акций потеряли более $12 млрд.

Авторы: Евгения Маляренко, Юлия Старостина.
Теги: санкции , правительство России
Главное
Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal Бизнес
Материалы по теме
Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям Политика
Акции американских производителей алюминия подскочили из-за санкций Финансы
Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.