«Ведомости» узнали о механизме помощи попавшим под санкции компаниям

Для поддержки попавших под новые санкции США компаний правительство может создать в России две территории с признаками офшора, пишет газета. Соответствующий проект кабмину накануне поручил разработать Дмитрий Медведев

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В качестве мер поддержки компаний, подпавших под действие новых американских ограничительных мер, правительство рассматривает возможность создания в стране двух территорий со «специальным режимом и признаками офшора». Об этом газете «Ведомости» рассказали четыре федеральных чиновника, а также источник, участвовавший в обсуждении проекта.

Подобные зоны, по словам собеседников издания, могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке (обсуждение этой идеи газете также подтвердил представитель правительства Калининграда). Причины выбора именно этих территорий для подобных зон источники газеты не назвали, однако заметили, что соответствующий законопроект уже разработан Минэкономразвития. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил его представитель. В настоящий момент подобная инициатива, по его словам, согласуется с профильными министерствами.

Согласно документу, как рассказали изданию чиновники, желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов. Проект, по их информации, позволит столкнувшимся с проблемами предпринимателям перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе из офшоров, сохранив их правовую форму. Таким образом, компании, как подтвердил в беседе с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития, смогут полностью перевести капитал в Россию. Причем документ позволит им сделать это в кратчайшие сроки, с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры, без выплаты налогов с иностранных доходов. Для этого, как уточнили в ведомстве, резиденты зон со специальным режимом смогут получить статус международной предпринимательской компании.

Такой статус, как подчеркнул представитель министерства, позволит регистрировать компанию за один день, не раскрывая при этом часть сведений, например об участниках или менеджменте. Кроме того, документом, по данным собеседника «Ведомостей», ​вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов и предоставляется возможность деления долей участия на классы. Налоги с резидентов зон, как рассказали в Минэкономразвития, будут взиматься только от полученных в России доходов. Остальные доходы налогами облагаться не будут.

Помимо этого, как сообщили газете еще два федеральных чиновника, в правительстве обсуждается возможность изъятия из трудового права корпоративных, валютных и налоговых правил. В частности, по их словам, могут быть отменены валютные ограничения, а из-под действия правил исключат работу образовательных и медицинских компаний, а также организаций, оказывающих ИT-услуги. Кроме того, представители кабмина, как рассказал один из источников «Ведомостей», рассматривают возможность освобождения таких организаций от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил контролируемых иностранных компаний (с прошлого года с их нераспределенной прибыли физические лица должны заплатить налог 13%, а компании — 20%).

Получить особый статус, как уточнил представитель Минэкономразвития, смогут только резиденты специальных районов. Однако, возможно, часть предусматриваемых законопроектом положений впоследствии будет перенесена на всю страну, допустил он.

Подобный законопроект, как пояснил газете один из чиновников, в России обсуждался уже давно, однако продвижение такая инициатива, по его словам, получила только в связи с введением Вашингтоном новых санкций. После этого разработать меры поддержки для оказавшихся под ограничениями компаний кабмину, в частности, поручил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Официально комментировать разрабатываемый в кабмине законопроект представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался. На запросы издания не ответили и в пресс-службах Минфина и Минвостокразвития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос в правительство.

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на Биржевом форуме-2018, в настоящее время меры поддержки для попавших под санкции компаний обсуждаются. «Главное — помочь работе самих предприятий, чтобы сохранить рабочие места», — заметил он.

Новый санкционный список Минфин США опубликовал 6 апреля. В него в том числе вошли такие российские бизнесмены, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. 9 апреля UC Rusal предупредила об угрозе технического дефолта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг компании на Гонконгской бирже упала вдвое. За день же российские миллиардеры из списка Forbes из-за снижения стоимости акций потеряли более $12 млрд.