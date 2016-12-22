Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд

По оценке агентства, самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который в санкционный список американского Минфина не попал

Владимир Потанин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Bloomberg подсчитал, что финансовые потери в понедельник понесли 26 из 27 богатейших россиян, включенных в индекс миллиардеров, составленный агентством. Всего на фоне падения фондового рынка они потеряли $16 млрд.

Самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список. Следом за ним идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи потери составили $1,37 млрд. На третьем месте — попавший под американские ограничения Виктор Вексельберг ($1,28 млрд).

Что касается Олега Дерипаски, Bloomberg оценил его убытки в понедельник в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 богатейших россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизилось на $1,3 млрд у каждого, у Вексельберга — на $908 млн, у Сулеймана Керимова — на $813 млн.

Крупные потери, по данным Forbes, также понесли Леонид Михельсон ($755 млн), Геннадий Тимченко ($716 млн), Владимир Лисин ($578 млн), Роман Абрамович ($534 млн), Вагит Алекперов ($519 млн) и Алексей Мордашов ($489 млн).



В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

Акции «Норникеля» снизились на 14,56%. Золотодобытчик «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова) подешевел на 18,31%, GDR холдинга Дерипаски En+ Group — на 16,02%. Акции ВТБ упали на 9,03% (под санкциями оказался глава банка Андр​ей Костин). Котировки «Газпрома», которым руководит еще один фигурант черного списка Минфина США — Алексей Миллер, просели на 4,59%.

Накануне падение стоимости ценных бумаг En+ было зафиксировано и на биржах за рубежом. В Лондоне стоимость депозитарных расписок на акции компании сразу после открытия упала почти на 25%, после чего последовало сообщение биржи о приостановке торгов. На Гонконгской фондовой бирже в понедельник акции UC Rusal подешевели в два раза.

В Гонконге во вторник падение акций UC Rusal достигало 6,96%, после чего произошла коррекция. По состоянию на 08:30 мск снижение составляло 4,78%.

Распродажа на фондовом рынке и ослабление рубля произошли на фоне введения Минфином США новых санкций в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Ограничения предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с его фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.