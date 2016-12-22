Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,94 59,56 EUR Нал. 75,08 73,31 USD Бирж. 60,66 +2,49 EUR Бирж. 74,70 +3,32 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6762,00 -330,40 MOEX 2090,88 -8,34% RTS 1094,98 -11,44% Brent 69,04 +0,64% DJIA 23979,10 +0,19% Nasdaq 6950,34 +0,51% FTSE 7194,75 +0,15%
Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд
Лента новостей
Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» за задержку рейса на 40 часов 08:59, Общество Bentley осужденного экс-губернатора Хорошавина продали за 6 млн руб. 08:35, Общество Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд 08:25, Бизнес Ушедший в отставку после пожара Тулеев стал спикером парламента Кузбасса 08:14, Общество Трамп пригрозил «множеством военных вариантов» из-за ситуации в Сирии 07:58, Политика Китай анонсировал снижение тарифов на некоторые импортные товары 07:34, Финансы Минздрав назвал регионы с самой высокой смертностью 07:18, Общество В России с 10 апреля начнется пилотный запуск системы tax free 07:04, Бизнес Посольство увидело в совете американцам не ездить на ЧМ намеки на угрозу 06:21, Политика Осужденный бывший мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу 05:42, Общество Акции американских производителей алюминия подскочили из-за санкций 05:38, Финансы Акции UC Rusal на Гонконгской бирже упали почти на 7% 05:13, Финансы На Камчатке виновник ДТП с четырьмя жертвами получил тюремный срок 04:41, Общество СМИ узнали о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии 04:28, Политика Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась на 9 тыс. гектаров 04:20, Общество СМИ сообщили о планах Китая построить военную базу на Вануату 03:59, Политика Техас увеличит до более 1 тыс. число военных на границе с Мексикой 03:35, Политика Россия увеличила экспорт СПГ в 2018 году более чем в два раза 03:04, Экономика СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии 02:36, Политика Посол попросил главу Скотленд-Ярда встретиться по поводу смерти Глушкова 02:32, Политика Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток-2» «троянским конем» для ЕС 02:05, Экономика В посольстве назвали переселение Скрипалей в США попыткой похищения 01:32, Политика ФБР пришло с обысками в офис личного адвоката Трампа 01:29, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 01:08, РБК и Билайн Между Москвой и Санкт-Петербургом произошел сбой в движении «Сапсанов» 00:53, Общество В США пообещали ответить на «химатаку в Сирии» даже без резолюции 00:26, Политика Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии 00:14, Политика Экономисты назвали способы поддержать предприятия Дерипаски 00:05, Экономика
Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд
Новые санкции США, 08:25
0
Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд
По оценке агентства, самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который в санкционный список американского Минфина не попал
Владимир Потанин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Bloomberg подсчитал, что финансовые потери в понедельник понесли 26 из 27 богатейших россиян, включенных в индекс миллиардеров, составленный агентством. Всего на фоне падения фондового рынка они потеряли $16 млрд.

Самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список. Следом за ним идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи потери составили $1,37 млрд. На третьем месте — попавший под американские ограничения Виктор Вексельберг ($1,28 млрд).

Акции UC Rusal на Гонконгской бирже упали почти на 7%
Финансы

Что касается Олега Дерипаски, Bloomberg оценил его убытки в понедельник в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 богатейших россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизилось на $1,3 млрд у каждого, у Вексельберга — на $908 млн, у Сулеймана Керимова — на $813 млн.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Удар по UC Rusal: сколько потеряла компания от новых санкций США
Бизнес

Крупные потери, по данным Forbes, также понесли Леонид Михельсон ($755 млн), Геннадий Тимченко ($716 млн), Владимир Лисин ($578 млн), Роман Абрамович ($534 млн), Вагит Алекперов ($519 млн) и Алексей Мордашов ($489 млн).

В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США
Финансы


Акции «Норникеля» снизились на 14,56%. Золотодобытчик «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова) подешевел на 18,31%, GDR холдинга Дерипаски En+ Group — на 16,02%. Акции ВТБ упали на 9,03% (под санкциями оказался глава банка Андр​ей Костин). Котировки «Газпрома», которым руководит еще один фигурант черного списка Минфина США — Алексей Миллер, просели на 4,59%.

Накануне падение стоимости ценных бумаг En+ было зафиксировано и на биржах за рубежом. В Лондоне стоимость депозитарных расписок на акции компании сразу после открытия упала почти на 25%, после чего последовало сообщение биржи о приостановке торгов. На Гонконгской фондовой бирже в понедельник акции UC Rusal подешевели в два раза.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США Еще 5 фото
Фотогалерея

В Гонконге во вторник падение акций UC Rusal достигало 6,96%, после чего произошла коррекция. По состоянию на 08:30 мск снижение составляло 4,78%.

Распродажа на фондовом рынке и ослабление рубля произошли на фоне введения Минфином США новых санкций в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Ограничения предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с его фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.

Санкции США в отношении России

«Список Магнитского»

В апреле 2013 года США начали вводить санкции в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в США, а их счета в американских банках были заморожены. В дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году в него, в частности, попали сын генерального прокурора России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека.

Список по Сирии

В мае 2014 года Темпбанк был внесен в санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии внесены 11 физических лиц и шесть организаций.

Санкции в связи с событиями на Украине

Весной 2014 года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке. Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он включает 205 человек (в основном граждане России и Украины — госслужащие, крупные бизнесмены, руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Санкции в отношении юридических лиц и объединений блокируют их активы, а также запрещают американским компаниям поддерживать с ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и другие, а также их дочерние компании.

Список CYBER2

Санкционный список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19 россиян и девять организаций, в том числе Федеральную службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.

Списки против КНДР

В августе 2017 года в расширенный американский санкционный список против КНДР были внесены четыре россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. В США их обвиняют в «помощи лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР». Кроме того, в список попала и российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на въезд.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Олег Дерипаска , санкции
Главное
СМИ узнали о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии Политика
Материалы по теме
Акции американских производителей алюминия подскочили из-за санкций Финансы
Песков исключил связь встречи Путина и Медведева с новыми санкциями США Политика
Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.