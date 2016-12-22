Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд

Bloomberg подсчитал, что финансовые потери в понедельник понесли 26 из 27 богатейших россиян, включенных в индекс миллиардеров, составленный агентством. Всего на фоне падения фондового рынка они потеряли $16 млрд.
Самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список. Следом за ним идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи потери составили $1,37 млрд. На третьем месте — попавший под американские ограничения Виктор Вексельберг ($1,28 млрд).
Что касается Олега Дерипаски, Bloomberg оценил его убытки в понедельник в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.
Накануне Forbes подсчитал, что 50 богатейших россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизилось на $1,3 млрд у каждого, у Вексельберга — на $908 млн, у Сулеймана Керимова — на $813 млн.
Крупные потери, по данным Forbes, также понесли Леонид Михельсон ($755 млн), Геннадий Тимченко ($716 млн), Владимир Лисин ($578 млн), Роман Абрамович ($534 млн), Вагит Алекперов ($519 млн) и Алексей Мордашов ($489 млн).
В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.
Акции «Норникеля» снизились на 14,56%. Золотодобытчик «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова) подешевел на 18,31%, GDR холдинга Дерипаски En+ Group — на 16,02%. Акции ВТБ упали на 9,03% (под санкциями оказался глава банка Андрей Костин). Котировки «Газпрома», которым руководит еще один фигурант черного списка Минфина США — Алексей Миллер, просели на 4,59%.
Накануне падение стоимости ценных бумаг En+ было зафиксировано и на биржах за рубежом. В Лондоне стоимость депозитарных расписок на акции компании сразу после открытия упала почти на 25%, после чего последовало сообщение биржи о приостановке торгов. На Гонконгской фондовой бирже в понедельник акции UC Rusal подешевели в два раза.
В Гонконге во вторник падение акций UC Rusal достигало 6,96%, после чего произошла коррекция. По состоянию на 08:30 мск снижение составляло 4,78%.
Распродажа на фондовом рынке и ослабление рубля произошли на фоне введения Минфином США новых санкций в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Ограничения предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с его фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.
«Список Магнитского»
В апреле 2013 года США начали вводить санкции в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в США, а их счета в американских банках были заморожены. В дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году в него, в частности, попали сын генерального прокурора России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека.
Список по Сирии
В мае 2014 года Темпбанк был внесен в санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии внесены 11 физических лиц и шесть организаций.
Санкции в связи с событиями на Украине
Весной 2014 года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке. Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он включает 205 человек (в основном граждане России и Украины — госслужащие, крупные бизнесмены, руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Санкции в отношении юридических лиц и объединений блокируют их активы, а также запрещают американским компаниям поддерживать с ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и другие, а также их дочерние компании.
Список CYBER2
Санкционный список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19 россиян и девять организаций, в том числе Федеральную службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.
Списки против КНДР
В августе 2017 года в расширенный американский санкционный список против КНДР были внесены четыре россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. В США их обвиняют в «помощи лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР». Кроме того, в список попала и российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на въезд.