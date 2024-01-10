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Война санкций ,  
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В Индии допустили покупку нефти у Саудовской Аравии взамен России

Reuters: НПЗ Индии могут нарастить закупки нефти у Эр-Рияда после снижения цен
Сюжет
Война санкций
Индия сократила закупки нефти у России — по разным версиям, в связи с непривлекательными скидками или проблемами оплаты. Саудовская Аравия в январе снизила цены, и крупнейший индийский НПЗ заинтересовался дополнительным заказом
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Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Индии — Bharat Petroleum и крупнейший в стране Indian Oil — рассматривают возможность приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Indian Oil стремится закупать больше топлива из Саудовской Аравии и Западной Африки отчасти из-за того, что покупка российской легкой малосернистой нефти «Сокол» сопряжена с проблемами при попытках провести платеж, рассказал один из собеседников агентства.

Индия — третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, Россия после введения международных санкций стала крупнейшим нефтяным поставщиком в эту страну, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию. Российская нефть экспортируется в Индию со скидкой.

В начале года Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти своей ключевой марки Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса. В случае с Азией цены упали на $1,5–2 за баррель.

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Фото:REUTERS/Seun Sanni

Импорт российской нефти Индией сократился в прошлом декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Это произошло из-за проблем с оплатой, поскольку Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых — ценовой потолок $60 за баррель на российскую нефть, утверждал Bloomberg. Власти Индии эту версию отвергли и объяснили сокращение закупок непривлекательностью скидок.

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Еще прошлой весной источники Bloomberg сообщили о рекомендации индийских банков в адрес НПЗ не покупать российскую нефть по ценам выше введенного западными странами потолка цен. Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита, сообщал Bloomberg.

Летом Bloomberg сообщал о том, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, так как деньги практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране. Глава ВТБ Андрей Костин позже в интервью РБК рассказал, что ВТБ и Сбербанк уже нашли пути конвертации индийских рупий в рубли для возвращения валютной экспортной выручки в Россию.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия Саудовская Аравия нефть экспорт нефти
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