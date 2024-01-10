Bloomberg сообщил о «буме нефтяных скважин» в России

Bloomberg: в России по итогам года пробурят 30 тыс. км нефтяных скважин

Россия активно наращивает бурение скважин, по итогам года могут прорыть дополнительные 30 тыс. км шахт. Эксперты предположили, что Россия готовится нарастить добычу нефти после окончания договора с ОПЕК+

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России развились «бешеные темпы бурения», только за 11 месяцев прошлого года пробурены нефтедобывающие скважины общей длиной 28,1 тыс. км, пишет Bloomberg.

В целом по итогам 2023 года общая длина пробуренных скважин должна превысить 30 тыс. км, подсчитали в консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

Тенденция «бума» бурения вместе с довольно стабильным объемом добычи указывает на риски долгосрочных проблем для России, которые могут возникнуть в результате международных санкций, пишет Bloomberg. Российская нефтедобывающая отрасль прилагает усилия для сохранения добычи на прежнем уровне на старых скважинах, тогда как новые проекты, призванные поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны будут адаптироваться к новым условиям бизнеса.

В 2022 году Россия уже установила рекорд по бурению за все постсоветские годы. За первое полугодие 2023-го в России пробурили на 6,6% больше, чем прогнозировали, и на 8,6% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Аналитики объясняли, что активно строить скважины в условиях санкционного давления России помог ряд факторов. Так, несколько крупных западных поставщиков нефтяных сервисных услуг продолжали работать в России (SLB, Weatherford International и др.). Еще две крупные нефтесервисные компании Halliburton и Baker Hughes продали бизнес российскому менеджменту, что позволило сохранить специалистов и опыт.

Россия таким образом может закладывать основу для наращивания добычи нефти после истечения срока соглашения производителей нефти ОПЕК+, в рамках которых страны договорились ограничить добычу уровнем 40,46 млн барр. в сутки. «Бурение не означает немедленное увеличение производства, но позволяет нарастить его в будущем, и это ровно то, чем нефтепроизводители в России сейчас занимаются», — указал агентству аналитик Kpler Виктор Катона.