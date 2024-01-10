Bloomberg сообщил о «буме нефтяных скважин» в России
В России развились «бешеные темпы бурения», только за 11 месяцев прошлого года пробурены нефтедобывающие скважины общей длиной 28,1 тыс. км, пишет Bloomberg.
В целом по итогам 2023 года общая длина пробуренных скважин должна превысить 30 тыс. км, подсчитали в консалтинговой компании «Яков и Партнеры».
Тенденция «бума» бурения вместе с довольно стабильным объемом добычи указывает на риски долгосрочных проблем для России, которые могут возникнуть в результате международных санкций, пишет Bloomberg. Российская нефтедобывающая отрасль прилагает усилия для сохранения добычи на прежнем уровне на старых скважинах, тогда как новые проекты, призванные поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны будут адаптироваться к новым условиям бизнеса.
В 2022 году Россия уже установила рекорд по бурению за все постсоветские годы. За первое полугодие 2023-го в России пробурили на 6,6% больше, чем прогнозировали, и на 8,6% больше, чем годом ранее за аналогичный период.
Аналитики объясняли, что активно строить скважины в условиях санкционного давления России помог ряд факторов. Так, несколько крупных западных поставщиков нефтяных сервисных услуг продолжали работать в России (SLB, Weatherford International и др.). Еще две крупные нефтесервисные компании Halliburton и Baker Hughes продали бизнес российскому менеджменту, что позволило сохранить специалистов и опыт.
Россия таким образом может закладывать основу для наращивания добычи нефти после истечения срока соглашения производителей нефти ОПЕК+, в рамках которых страны договорились ограничить добычу уровнем 40,46 млн барр. в сутки. «Бурение не означает немедленное увеличение производства, но позволяет нарастить его в будущем, и это ровно то, чем нефтепроизводители в России сейчас занимаются», — указал агентству аналитик Kpler Виктор Катона.