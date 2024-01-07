Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть во всем мире

Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки для Азии, северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки на фоне сезонного падения спроса и увеличения добычи в США

Фото: Hu Guan / XinHua / Global Look Press

Саудовская государственная компания Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти своей ключевой марки Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса, пишет Bloomberg.

Так, для поставок в Азию цены были снижены на $1,5–2 за баррель. Помимо этого, цены были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

В феврале и марте наблюдается снижение потребления нефти, так как в этот период нефтеперерабатывающие заводы закрываются для проведения плановых технических работ, отмечает агентство.

Помимо этого, решение о снижении цен принято на фоне риска профицита предложения из-за увеличения поставок нефти из США.

С октября 2022 года страны ОПЕК+, объединения крупнейших производителей нефти в мире, ужесточили квоты на добычу нефти: тогда Россия и другие участники картеля договорились снизить добычу на 2 млн барр. в сутки ниже уровня августа 2022 года. В этом соглашении не участвуют Иран, Ливия и Венесуэла.

В течение 2023 года Россия добровольно снижала как экспорт, так и добычу. С марта объемы добычи нефти сокращены на 500 тыс. барр. в сутки, с сентября экспорт сокращен на 300 тыс. барр. в сутки. На 2024 год для России была установлена квота по добыче в 9,8 млн барр. в сутки. В июне страны ОПЕК+ установили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года. На ноябрьских встречах члены группы подтвердили июньское соглашение, а также договорились о сокращении добычи и экспорта — это решение участники картеля объясняли необходимостью регулировать сезонные колебания цены. С пиковых значений в сентябре 2023 года в районе $107 за баррель эталонной марки Brent к концу года нефть подешевела примерно до $78 за баррель.

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В декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что США нарастили добычу сланцевой нефти по сравнению с прогнозами прошлого года на фоне снижения добычи странами ОПЕК+. Аналитики американского правительства прогнозировали, что в текущем квартале внутренняя добыча составит в среднем 12,5 млн барр. в сутки, но она составила 13,3 млн барр. в сутки.