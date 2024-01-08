Мировой флот постарел на фоне спроса на перевозки российской нефти

Отрасль также не решается закупать новые суда, работающие на более экологически чистом топливе, из-за неопределенности по поводу доступности «зеленых» энергоресурсов, отмечает FT

Средний возраст судоходного флота в мире в декабре 2023 года достиг 13,7 лет, что является самым высоким показателем за последние 15 лет, пишет Financial Times со ссылкой на данные, собранные судовым брокером Clarksons.

Несмотря на давление, отрасль не решается заказывать новые суда, работающие на более экологически чистом топливе (например, на аммиаке или «зеленом» метаноле), на фоне неопределенности в отношении доступности таких энергоресурсов, пишет издание.

Кроме того, судовладельцы «наживаются» на растущем спросе на поддержанные суда со стороны операторов «теневого флота», перевозящего российскую нефть, подпадающую под санкции Запада. Последнее означает, что многие списанные суда продолжают эксплуатироваться, пишет FT.

В 2022 году страны G7, Евросоюз, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Компаниям из этих государств запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, которая продается по цене выше лимита в $60 за баррель. Россия в ответ отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку.

В конце 2023 года средний возраст судов для контейнерных перевозок достиг 14,3 лет, что является самым высоким показателем с 1993 года, когда Clarksons начал собирать такие данные. Средний возраст танкеров, перевозящих нефть и другие жидкости, достиг пика за 20 лет — 12,9 лет, указывает газета.

Директор по исследованиям судового брокера Gibson Ричард Мэтьюз отмечает, что после начала военной операции на Украине почти не было списания танкеров. По данным компании, рыночная стоимость 15-летнего танкера среднего типа Aframax, который обычно используется для перевозки российской нефти, выросла после февраля 2022 года на 129% — до $40 млн. По словам Мэтьюза, конфликт на Украине также косвенно увеличил стоимость транспортировки нефти, поскольку Европа закупает нефть у стран, которые находятся от нее дальше, чем Россия.