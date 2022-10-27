США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов

США на прошлой неделе экспортировали более 11,4 млн барр. нефти и нефтепродуктов в сутки

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос, несмотря на призыв властей к нефтекомпаниям отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса в стране

Фото: John Schreiber / Zuma / Global Look Press

На прошлой неделе США экспортировали более 11,4 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Это рекордный объем, как пишет FT, роль США в качестве поставщика топлива растет на фоне глобального энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине и санкциями против российского энергетического сектора. По сравнению с предыдущей неделей поставки выросли почти на 2 млн баррелей в сутки.

Рост произошел несмотря на призыв властей к нефтекомпаниям отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса в стране — так администрация президента Джо Байдена пытается справиться с растущими ценами на бензин в преддверии промежуточных выборов в ноябре. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США составляет $3,79. Стоимость «выглядит менее пугающей», чем летом, когда она доходила до $5, но все равно превышает прошлогодние значения.

В августе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм призвала руководителей нефтеперерабатывающих заводов не увеличивать экспорт топлива и создавать его запасы, чтобыизбежать «дополнительных требований или других чрезвычайных мер». Как пишет FT, власти не исключают, что могут ввести ограничения на экспорт нефти, особенно после решения ОПЕК+ сократить добычу. Нефтекомпании выступают против и предупреждают о негативных последствиях.

Байден, комментируя решение ОПЕК+, заявил, что оно «не было необходимым», и в ответ объявил о планах направить на рынок 10 млн барр. нефти из американского стратегического запаса. Как сообщал CNN, администрация Байдена пыталась убедить союзников на Ближнем Востоке голосовать против сокращения добычи, поскольку ее снижение привело бы к росту цен на нефть и бензин в США незадолго до выборов в палату представителей.

По данным EIA, США продолжают оставаться крупным импортером нефти: на прошлой неделе поставки в страну сырой нефти из Канады, Саудовской Аравии и других государств составили в среднем 6,2 млн баррелей в сутки. Часть этого объема вновь экспортируют после переработки в бензин или дизельное топливо, пишет FT.