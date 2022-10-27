США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Россияне рассказали, как проведут День народного единства Общество, 05:00
Mercedes-Benz уйдет из России: что будет с машинами и обслуживанием Авто, 05:00
Немецкое правительство согласовало план по легализации марихуаны Общество, 04:53
«Коммерсантъ» узнал о переходе следователя по делу Абызова в прокуратуру Политика, 04:35
В Херсонской области сообщили, что штаб теробороны сформирован Политика, 03:49
США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов Бизнес, 03:39
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 03:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В США заявили, что не стремятся к переговорам по ядерной сделке с Ираном Политика, 03:02
Вирусологи оценили опасность нового штамма COVID «цербер» Общество, 03:00
На Украине заявили об аресте имущества шести российских сенаторов Политика, 02:55
Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева Политика, 02:19
В МИДе назвали спутники Запада на Украине «законной целью» для ударов Политика, 02:14
В Сирии сообщили об обстреле Дамаска со стороны Израиля Политика, 01:31
Провал «Барселоны» и судейский скандал. Итоги дня в Лиге чемпионов Спорт, 01:12
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов

США на прошлой неделе экспортировали более 11,4 млн барр. нефти и нефтепродуктов в сутки
Экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос, несмотря на призыв властей к нефтекомпаниям отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса в стране
BRENT BRENT $96,12 +2,21%
Фото: John Schreiber / Zuma / Global Look Press
Фото: John Schreiber / Zuma / Global Look Press

На прошлой неделе США экспортировали более 11,4 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Это рекордный объем, как пишет FT, роль США в качестве поставщика топлива растет на фоне глобального энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине и санкциями против российского энергетического сектора. По сравнению с предыдущей неделей поставки выросли почти на 2 млн баррелей в сутки.

Рост произошел несмотря на призыв властей к нефтекомпаниям отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса в стране — так администрация президента Джо Байдена пытается справиться с растущими ценами на бензин в преддверии промежуточных выборов в ноябре. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США составляет $3,79. Стоимость «выглядит менее пугающей», чем летом, когда она доходила до $5, но все равно превышает прошлогодние значения.

В августе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм призвала руководителей нефтеперерабатывающих заводов не увеличивать экспорт топлива и создавать его запасы, чтобыизбежать «дополнительных требований или других чрезвычайных мер». Как пишет FT, власти не исключают, что могут ввести ограничения на экспорт нефти, особенно после решения ОПЕК+ сократить добычу. Нефтекомпании выступают против и предупреждают о негативных последствиях.

Байден, комментируя решение ОПЕК+, заявил, что оно «не было необходимым», и в ответ объявил о планах направить на рынок 10 млн барр. нефти из американского стратегического запаса. Как сообщал CNN, администрация Байдена пыталась убедить союзников на Ближнем Востоке голосовать против сокращения добычи, поскольку ее снижение привело бы к росту цен на нефть и бензин в США незадолго до выборов в палату представителей.

По данным EIA, США продолжают оставаться крупным импортером нефти: на прошлой неделе поставки в страну сырой нефти из Канады, Саудовской Аравии и других государств составили в среднем 6,2 млн баррелей в сутки. Часть этого объема вновь экспортируют после переработки в бензин или дизельное топливо, пишет FT.

Читайте на РБК Pro
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать Как новичку в продажах быстро стать руководителем отдела Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США экспорт нефти нефтепродукты ОПЕК+
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
WSJ узнала о попытке США отложить решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Экономика
Байден решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом после решения ОПЕК+
Политика
В конгрессе США призвали не поставлять оружие Эр-Рияду из-за решения ОПЕК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter