Reuters сообщил о росте загрузки хранилищ в ЕС российским дизтопливом

Аналитические компании зафиксировали рост загрузки хранилищ дизельным топливом из России в ноябре по сравнению в октябрем. Запрет на импорт в ЕС российских нефтепродуктов вступит в силу в феврале

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Европейские трейдеры активно заполняют резервуары российским дизельным топливом, пока не вступило в силу эмбарго на нефтепродукты из России, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков. Оно начнет действовать 5 февраля.

По словам старшего аналитика компании Vortexa Памелы Мангер, загрузка российского дизтоплива для хранилищ региона Амстердам — Роттердам — Антверпен за первые 12 дней ноября оказалась на 126% больше, чем в октябре, и составила 215 тыс. барр. в сутки. Данные компании Refinitiv показали, что в ноябре дизельное топливо из России составило 44% от общего объема топливного импорта в Европу, тогда как в октябре его доля была на уровне 39%

Агентство также отметило, что рост загрузок может быть связан с ограничениями биржи ICE Futures Europe на торговлю нефтепродуктами из России, которые вступят в силу с 30 ноября.

Как указывает агентство, несмотря на сокращение зависимости Европы от российского топлива, Россия остается самым крупным поставщиком региона, поскольку экономически эффективных альтернатив ему мало.

Аналитик FGE Юджин Линделл указал, что для замены поставок дизельного топлива из России ЕС потребуется около 500-600 тыс. барр. в день, которые пойдут из США, Ближнего Востока и Индии.

С июня ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, запрет предполагает переходный период для нефти до декабря 2022 года, для нефтепродуктов — до февраля 2023 года.