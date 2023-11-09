Список запрещенных добавок для вейпов отправили на доработку

Подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль. По их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Перечень запрещенных для никотиносодержащей продукции веществ, который должен был вступить в силу 1 марта 2024 года, не поддержали Минпромторг, Минфин, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль. Это следует из писем ведомств, подготовленных для Минздрава (автор инициативы) по просьбе Минпромторга. Копии всех этих писем есть у РБК, их подлинность подтвердили два источника РБК в отрасли.

Позиции профильных ведомств относительно перечня добавок, запрещенных при производстве вейпов, Минпромторг начал собирать в августе 2023 года после того, как Минздрав разработал и представил соответствующий список. В пресс-службе Минпромторга заявили РБК, что направили позицию в министерство-инициатора, уточнив, что доработанный с учетом этих предложений перечень пока им не поступал.

Как появился перечень и что в него входило

Весной этого года были приняты поправки в так называемый антитабачный закон («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...»), ужесточающие продажу никотиносодержащей продукции — вейпов, электронных систем нагревания табака, жидкостей и стиков для них и других похожих товаров. Согласно изменениям, устройства для потребления никотиносодержащей продукции и их составные части больше нельзя продавать на ярмарках и выставках, дистанционно, а также через автоматы и «путем развозной и разносной торговли». Продажа такой продукции стала возможна только в розничных магазинах, при этом открытую выкладку и демонстрацию тоже запретили.

Кроме того, изменения предполагают запрет на обращение никотиносодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость. Перечень таких добавок, «направленных на повышение привлекательности продукции», в том числе безникотиновых жидкостей, должно определить правительство. Предполагается, что выпуск в оборот продукции с добавлением запретных веществ станет невозможным.

В августе этого года такой перечень подготовил и направил в правительство Минздрав. В него вошли пищевые ароматизаторы, например, фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные, подсластители — патока, мед, стевия, кленовый сироп и сироп агавы, а также кофеин, гуарану, таурин и другие вещества. Предполагалось, что запрет на ввод в оборот никотиносодержащей продукции с этими добавками вступит в силу 1 марта 2024 года.

Почему список не приняли

В Минфине сочли, что формирование перечня должно основываться на результатах исследований в области производства и потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей. Там напомнили, что сейчас Евразийская экономическая комиссия разрабатывает проект технического регламента ЕАЭС на никотиносодержащую продукцию и в рамках документа предусмотрен общий для всех стран — участниц союза перечень веществ, которые недопустимо использовать при производстве. В министерстве подчеркнули, что этот список составлен на основе проведенных исследований, и поэтому предложили опираться на него при формировании собственного перечня в рамках национального законодательства. В пресс-службе Минфина подтвердили РБК свою позицию. Там тоже указали на то, что новый перечень от Минздрава пока не поступал.

Аналогичного мнения о необходимости брать за основу список из проекта техрегламента придерживаются в Росалкогольтабакконтроле. Об этом говорится и в письме службы Минпромторгу, и в ее ответе на запрос РБК.

В Минсельхозе, как следует из письма министерства, считают, что запрет на использование всех предложенных Минздравом веществ приведет к фактическому запрету оборота всей никотиносодержащей продукции. Это, в свою очередь, противоречит заявленной цели введения таких ограничений — «недопущение повышения привлекательности никотиносодержащей жидкости для потребителей, в особенности несовершеннолетних, и усиления зависимости

от никотиносодержащей продукции», пишет министерство. Цели запретить производство и оборот такой продукции не стоит, подчеркивает в письме Минсельхоз.

Еще один аргумент, на который обращает внимание Минсельхоз, — перечень не содержит конкретные вещества, «для которых установлено отрицательное действие на организм потребителя». По мнению Минсельхоза, он включает «общие определения, допускающие различные толкования», а конкретные вещества и добавки, подлежащие запрету, «перечисляются в качестве примеров или как часть неопределенно широкого круга запрещаемых веществ». Поэтому министерство предложило исключить все определения, «допускающие какие-либо оценочные толкования», например, указанные в списке «ароматизаторы пищевые», «пищевая продукция, включая фрукты и овощи, а также продукты, получаемые в результате их переработки, такие как концентраты, фруктовые соки» и другие пункты.

РБК направил запрос в Минсельхоз.

Что думают отрасль и Минздрав

Член правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Максим Королев подтверждает, что перечень Минздрава по факту запрещает всю отрасль вейпов и электронных сигарет. Разрешенными, по его словам, останутся только базовые вещества — пропиленгликоль, глицерин и, собственно, никотин. Такой состав был у первых появившихся в Китае вейпов в 2003 году, и популярностью они не пользовались.

Благодаря имеющемуся сейчас на рынке многообразию электронных систем доставки никотина у курильщиков есть приемлемый способ получения никотина, от которого они зависят физиологически, говорит Королев. С запретами Минздрава потребители лишатся этой приемлемости по органолептическим свойствам и будут вынуждены вернуться к более вредным по сравнению с никотиносодержащей продукцией традиционным сигаретам, говорит Королев. Список, предусмотренный в проекте техрегламента, содержит вещества, вред которых действительно доказан и которые и так уже не используются добросовестными производителями, заключает Королев.

В пресс-службе Минздрава заверили РБК, что все заинтересованные федеральные ораны исполнительной власти концептуально поддерживают утверждение перечня. Для его разработки министерство создало специальную рабочую группу, которая сейчас продолжает формировать список. Когда он будет готов, там не уточнили.