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Россельхознадзор попросил не ввозить табак из Индии из-за мухи-горбатки

Россельхознадзор рекомендовал не ввозить табак из Индии из-за мухи-горбатки
В табачном сырье из Индии нашли вредителя — муху-горбатку. Россельхознадзор в связи с этим попросил индийскую сторону приостановить поставки табака для бывшей фабрики BAT в Петербурге
Муха-горбатка
Муха-горбатка (Фото: Charles Schurch Lewallen / bugguiude.net / wikipedia.org)

В табаке из Индии Россельхознадзор обнаружил многоядную муху-горбатку, в связи с этим служба попросила приостановить ввоз продукции, которая шла на петербургскую фабрику, которая ранее принадлежала British American Tobacco («БАТ-Россия»), говорится в сообщении на сайте ведомства. После ухода западной компании ее владельцем стала группа компаний ITMS.

«В 2023 году участились случаи обнаружения многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew) ) в поставляемом из Индии табачном сырье. С начала текущего года выявлен 81 случай. Все выявленные объекты были обнаружены в живом состоянии, в том числе в феромонных ловушках», — сказано в сообщении.

72 случая пришлось на сырье, которое поступило в адрес петербургской фабрики. Россельхознадзор сообщил индийской стороне о фактах обнаружения мух-горбаток, но ответа на запросы не получил. Поэтому служба обратилась в национальную организацию по карантину и защите растений Индии «с просьбой о приостановлении на первом этапе экспорта табачного сырья» для бывшей «БАТ-Россия».

Россельхознадзор предупредил, что если нарушения будут зафиксированы вновь, то служба может ввести «временные ограничений на ввоз табачного сырья от всех недобросовестных поставщиков».

РБК обратился за комментарием к ITMS (бренды Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Dunhill, «Ява Золотая»).

Многоядная муха-горбатка — универсальный вредитель, который обладает высокой плодовитостью и может размножаться в том числе в закрытых помещениях. Она может заражать муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыры и другие продукты питания.

Кроме того, вредитель опасен для домашних животных и человека: поселяясь в кожных ранах, кишечнике, легких, слизистой глаз, он может вызывать миазы. Также является переносчиком холеры.

В России эти мухи не обитают.

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Муху-горбатку в табачной продукции из Индии находят не в первый раз. В 2021-м Россельхознадзор вводил временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии из-за этого насекомого, также ограничения коснулись продукции из ЮАР, Бразилии, Танзании, Малави.

Тогда, как писал «Коммерсантъ», российские табачные компании опасались возникновения дефицита продукции из-за введенных ограничений. Сообщалось, что те сорта табака, которые попали под запрет, использовались в производстве 90% смесей при изготовлении табачной продукции, при этом выращивать их внутри страны или же найти аналоги было нельзя.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Сухорукова
табак Индия British American Tobacco
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