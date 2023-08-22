Власти определили срок запрета продажи вейпов с ароматизаторами

«Известия»: запрет на продажу вейпов с ароматизаторами введут в марте 2024 года

Минздрав подготовил список запрещенных добавок для вейпов, предполагается, что он вступит в силу с марта 2024 года. Участники рынка предупреждали, что из продажи пропадут все такие устройства, что приведет к нелегальной торговле

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Запрет на продажу вейпов с ароматизаторами введут с 1 марта 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

В апреле Госдума приняла закон, ограничивающий продажу вейпов: в частности, теперь запрещена розничная торговля этими устройствами на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов, также их нельзя открыто выкладывать и демонстрировать в магазинах. Этот же документ дал правительству право составить перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости, и добавок, усиливающих никотиновую зависимость.

Перечень уже подготовил Минздрав, пишут «Известия». Как следует из проекта постановления кабмина, в него вошли пищевые ароматизаторы (фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные) и подсластители — патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы. Также министерство внесло в список кофеин, гуарану, таурин, лекарственные средства, биологически активные добавки, витамины С и Е и аминокислоты.

В начале августа Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (объединяет более 50 участников) и Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем попросили правительство убрать пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость, сообщали «Ведомости». Они отметили, что их запрет фактически сделает продажу вейпов невозможной: как обратили внимание в альянсе, 100% жидкостей для электронных сигарет выпускаются с ароматизаторами, а все одноразовые электронные системы доставки никотина работают на солевом никотине.

Эксперты в разговоре с изданием предположили, что ограничение продажи вкусовых добавок направлено на то, чтобы снизить привлекательность вейпов для подростков. Однако полный запрет жидкостей с ароматизаторами может привести к их нелегальной продаже, предупредили они.