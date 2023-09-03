Во Франции запретят одноразовые электронные сигареты

Власти вскоре представят новый национальный план по борьбе с курением, который включает запрет на одноразовые электронные сигареты. По словам премьера Элизабет Борн, такие сигареты «вырабатывают у молодежи плохие привычки»

Элизабет Борн (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Франции планирует запретить одноразовые электронные сигареты, заявила премьер-министр Элизабет Борн телеканалу RTL, ее слова приводит BFMTV.

По ее словам, власти разрабатывают новый национальный план по борьбе с курением, его представят в скором времени.

«Они [одноразовые электронные сигареты] вырабатывают у молодежи плохие привычки», — сказала Борн. «Это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Так они и начинают курить», — отметила она.

Премьер добавила, что курение является причиной 75 тыс. смертей в год.

За запрет одноразовых устройств высказывался и министр здравоохранения Франсуа Брон. Он также считает, что такие сигареты подталкивают молодежь к курению, и указывал, что они содержат литиевые батареи, которые не подлежат вторичной переработке. В то же время Брон настаивает на сохранении электронных сигарет как заменителей табака.

Изделия, содержащие от 0 до 20 мг/мл никотина, популярны среди молодежи благодаря сладким или фруктовым вкусам и низкой цене (от €8 до €12 за 500 штук), хотя электронные сигареты и запрещены для несовершеннолетних. Несколько европейских стран, в том числе Германия, Бельгия и Ирландия, уже ввели запрет на одноразовые устройства, пишет Le Figaro.

В апреле президент России Владимир Путин запретил продажу любых вейпов несовершеннолетним, в том числе безникотиновых. Кроме того, ограничивается продажа жидкостей для вейпов, в которых содержатся ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

В августе стало известно, что Минздрав подготовил перечень запрещенных добавок, предполагается, что он вступит в силу с марта 2024 года. В него вошли пищевые ароматизаторы (фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные) и подсластители — патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы, а также кофеин и др.