Суд удовлетворил иск Тимченко к вице-губернатору Петербурга

Суд удовлетворил иск Тимченко к бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцева. Бизнесмен требовал вернуть долг в размере почти 3 млрд руб. Лавленцев с июля находится под домашним арестом по делу о мошенничестве

Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд удовлетворил иск бизнесмена Геннадия Тимченко к бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, следует из карточки дела на сайте московских судов общей юрисдикции.

Решение было вынесено 29 августа. Текст определения запрещен к публикации.

На решение по иску обратила внимание «Фонтанка». Как писала газета, Тимченко требовал вернуть 2,7 млрд руб., из которых 2 млрд — сам долг, 200 млн — проценты, и еще 500 млн — проценты за нарушение сроков возврата. Представитель Лавленцева подтвердил в суде, что на него параллельно было написано заявление о мошенничестве, передает издание. В рамках уголовного дела в середине июля бывший вице-губернатор Петербурга был задержан и отправлен судом под домашний арест.

Лавленцев в 2013–2014 годах занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ, потом три года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Кроме того, он был главой и совладельцем подконтрольной Тимченко компании «Стройтрансгаз», а его отец основал строительную группу АРКС, совладельцем которой также являлся бизнесмен: до прихода в Смольный в 2013 году в ней работал и сам Лавленцев, пишет «Фонтанка». Издание отмечало, что он был совладельцем и гендиректором компаний, которые занимались строительством «СКА Арены» на месте обрушившегося СКК «Петербургский».

Тимченко с февраля прошлого года находится под санкциями ЕС, частично их ввели еще в 2014-м, после присоединения Россией полуострова Крым, что не было признано большей частью международного сообщества. Тогда бизнесмен говорил «пусть будут санкции, я не против» и отказывался их оспорить по совету президента Владимира Путина. Он также рассказывал, что «готов жить под санкциями», они не только проблема, «но и стимул».

Персональные санкции он все-таки оспорил в июне 2022-го и потребовал признать ошибкой утверждение ЕС, что является давним знакомым и одним из доверенных лиц Путина. В сентябре суд ЕС отклонил его иск. Forbes оценивает состояние Тимченко в $18,5 млрд.