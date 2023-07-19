Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Владимир Лавленцев обвиняется в мошенничестве, его задержали после обысков в Москве. Речь идет о хищении около 3 млрд руб., пишет «Фонтанка». До этого на него подал в суд бизнесмен Геннадий Тимченко

Владимир Лавленцев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мещанский районный суд Москвы посадил под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева по делу о мошенничестве, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ Лавленцеву Владимиру Александровичу меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

Как писала «Фонтанка» со ссылкой на источники, Лавленцев был задержан после обысков в Москве по делу о мошенничестве. Оно было возбуждено 17 июля. Речь идет о хищении около 3 млрд руб.

По данным издания, за два месяца до задержания на Лавленцева подал в суд бизнесмен Геннадий Тимченко. Иск был зарегистрирован Хорошевским районным судом 18 мая. Суть спора — взыскание долга. В базе суда действительно имеется иск от Тимченко Г.Н. Ответчиком по делу выступает Лавленцев В.А.

Лавленцев в 2013–2014 годах занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ, потом три года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Кроме того, Лавленцев был главой и совладельцем подконтрольной Тимченко компании «Стройтрансгаз», а его отец основал строительную группу АРКС, совладельцем которой также являлся бизнесмен: до прихода в Смольный в 2013 году в ней работал и сам Лавленцев, пишет «Фонтанка».