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«Фонтанка» узнала о задержании бывшего вице-губернатора Петербурга

«Фонтанка»: бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по делу о хищении ₽3 млрд
Связанная с бывшим вице-губернатором Петербурга Лавленцевым компания является подрядчиком строительства самой большой в мире ледовой арены — «СКА Арены». По данным «Фонтанки», экс-чиновника задержали по делу о хищении 3 млрд руб.
Владимир Лавленцев
Владимир Лавленцев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали в Москве после обыска. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), узнала «Фонтанка».

Источники издания уточнили, что в материалах дела упоминается сумма хищений около 3 млрд руб. Лавленцев задержан на 72 часа в соответствии с 91-й статьей УПК, ходатайство следствия о мере пресечения пока не поступало в суд.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Владимир Лавленцев работал в Смольном при губернаторе Георгии Полтавченко. С мая 2013-го по октябрь 2014 года занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ, отвечал за городское хозяйство, жилищную политику, благоустройство и энергетику. С ноября 2015-го по ноябрь 2018 года был главным федеральным инспектором по городу Москве. В ноябре 2021 года он стал генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, однако уже в декабре 2022 года покинул должность.

Этому предшествовал арест счетов экс-чиновника на 940 млн руб. в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс» по иску ООО «Механизатор № 1», которое хотело привлечь Лавленцева к субсидиарной ответственности как контролирующее должника лицо. По данным «РБК Компании», Лавленцев был связан со «Строй-Альянсом» через компанию «ГорКапСтрой», 50% которой принадлежало ему до мая 2020 года.

«Фонтанка» отмечает, что Лавленцев был совладельцем и гендиректором компаний, которые занимались строительством «СКА Арены» на месте обрушившегося СКК «Петербургский». «ГорКапСтрой», по данным издания, разрабатывала облик новой арены, а затем и строила ее в качестве генподрядчика. На данный момент Лавленцев числится собственником трех компаний, не связанных со строительством: ООО «К.З», ООО «Рассвет» и ООО «Магеллан».

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РБК направил запрос представителю Тимченко.

«СКА Арена» — ледовая арена, строящаяся в рамках концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Генподрядчиком на сайте арены указана компания «ГОРКА» (бывшая «ГорКапСтрой»). Объект должен стать самой большой ледовой ареной в мире, завершение строительства запланировано на 2023 год, его стоимость оценивалась в 38,5 млрд руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Любовь Ставцева, Тимофей Дзядко
арена Санкт-Петербург хищение арест
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