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Бизнес ,  
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В «Сибантраците» назвали цель визита силовиков на «Разрез Восточный»

Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски в офисе «Разрез Восточный», не связано с этой компанией, заявил представитель «Сибантрацита». Но, по его словам, компания предоставила следствию все необходимые документы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Группа компаний «Сибантрацит» подтвердила проведение следственных действий в офисе одного из входящих в нее предприятий — ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области. Как сообщил РБК представитель группы, уголовное дело заведено по признакам контрабанды, однако оно касается человека, который не был сотрудником компании.

«ООО «Разрез Восточный» с начала добычи в 2015 году до середины 2017 года осуществлял продажи угля непосредственно на предприятии. Дальнейшая перевозка железнодорожным транспортом, а также экспортные продажи проводились покупателями угля самостоятельно. Основным покупателем в этот период выступала компания ООО «Торгово-Промышленный Союз», возглавляемая Ю.В. Сазоновым. Данная компания никак не была связана с группой «Сибантрацит», — сообщил представитель группы.

По его словам, «Разрез Восточный» предоставил правоохранительным органами все необходимые документы для проведения расследования.

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Александр Исаев

О выемке документов и следственных действиях в «Разрезе Восточный» 8 сентября со ссылкой на свои источники сообщили «Новые Известия» и «Тайга.инфо». Источник «Новых Известий» рассказал, что обыски могли проходить «в рамках дела по контрабанде угля на Украину в 2017 году».

В «Сибантраците» РБК уточнили, что человек, интересовавший силовиков, никогда не работал в группе и никогда не был сотрудником «Разреза Восточный». В период, когда УК «ВостокУголь» управлял OOO «Разрез Кийзасский» (еще одно предприятие группы. — РБК), он был сотрудником данного предприятия под непосредственном руководством Александра Исаева, с которым они теперь вместе работают на проекте «Эльга», рассказал представитель «Сибантрацита».

В свою очередь в УК «ВостокУголь» сообщали, что «Торгово-промышленный союз» (ТПС) не входит в группу компаний УК «ВостокУголь», но выполняет для «ВостокУгля» ряд функций по управлению ее производственными активами.

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В апреле 2020 года миллиардер Дмитрий Босов, контролировавший «Сибантрацит», в результате конфликта уволил своего бизнес-партнера Александра Исаева из «ВостокУгля», при этом Исаев лишился своей доли (50%) в этой компании. В качестве причин увольнения и разрыва взаимоотношений с партнером назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». Новым совладельцем «ВостокУгля» с долей в 50% стал Олег Шемшук, который руководил финансово-экономическим управлением группы «Аллтек» Босова.

В ночь на 6 мая Босов покончил с собой. Совет директоров «Сибантрацита» возглавила его вдова Катерина Босов.

Исаев после увольнения из «ВостокУгля» возглавил управляющую компанию (УК) «Эльга Уголь», созданную 29 апреля для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Позже Босов обвинила Исаева как инициатора рейдерской атаки на компанию. Он назвал такие обвинения «наглой клеветой».
 

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко
Теги: контрабанда, уголь, Украина
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