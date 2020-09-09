В «Сибантраците» назвали цель визита силовиков на «Разрез Восточный»

Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски в офисе «Разрез Восточный», не связано с этой компанией, заявил представитель «Сибантрацита». Но, по его словам, компания предоставила следствию все необходимые документы

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Группа компаний «Сибантрацит» подтвердила проведение следственных действий в офисе одного из входящих в нее предприятий — ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области. Как сообщил РБК представитель группы, уголовное дело заведено по признакам контрабанды, однако оно касается человека, который не был сотрудником компании.

«ООО «Разрез Восточный» с начала добычи в 2015 году до середины 2017 года осуществлял продажи угля непосредственно на предприятии. Дальнейшая перевозка железнодорожным транспортом, а также экспортные продажи проводились покупателями угля самостоятельно. Основным покупателем в этот период выступала компания ООО «Торгово-Промышленный Союз», возглавляемая Ю.В. Сазоновым. Данная компания никак не была связана с группой «Сибантрацит», — сообщил представитель группы.

По его словам, «Разрез Восточный» предоставил правоохранительным органами все необходимые документы для проведения расследования.

О выемке документов и следственных действиях в «Разрезе Восточный» 8 сентября со ссылкой на свои источники сообщили «Новые Известия» и «Тайга.инфо». Источник «Новых Известий» рассказал, что обыски могли проходить «в рамках дела по контрабанде угля на Украину в 2017 году».