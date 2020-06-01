«ВостокУголь» оспорил арест акций по иску бывшего совладельца компании

Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Компания «ВостокУголь» подала апелляцию в суд на арест акций по иску Александра Исаева о признании недействительной сделки по продаже 50% доли истца в ее уставном капитале.

Как пояснил РБК представитель компании, Исаев сам заключил эту сделку с руководителем финансово-экономического управления группы Alltech Олегом Шемшуком, а затем подал иск в суд, который по его просьбе арестовал 50% в компании в качестве обеспечительных мер. На вынесенное определение суда об обеспечительных мерах «ВостокУголь» и подал апелляционную жалобу, пояснил его представитель.

«Выдав доверенность на подписание сделки адвокату, теперь он ссылается на то, что доверенное лицо, которое действовало от имени Исаева по нотариально заверенной доверенности от него, осуществило сделку с превышением полномочий. Исаев утверждает, что сделка является мнимой и ничтожной, и просит суд восстановить его право на эту долю», — сообщил представитель «ВостокУгля».

Исаев с 2014 года был партнером недавно погибшего Дмитрия Босова — они владели на паритетных началах «ВостокУглем», бизнесмен также входил в совет директоров «Сибантрацита». Но 6 апреля стало известно о его увольнении со всех постов. В качестве причины пресс-службы «Сибантрацита» и «ВостокУгля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». После этого он подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова. В ночь на 6 мая Босов покончил с собой, теперь его активы должны перейти по наследству к его жене Катерине Босов и пятерым детям от двух браков.

«ВостокУголь» занимается развитием угольных и инфраструктурных проектов, среди которых добыча угля на Таймыре. Компания разрабатывала Сугодинско-Огоджинское месторождение (Огоджинский проект, запасы — около 750 млн т угля, ресурсы — 1,6 млрд т, принадлежавшие компании 50% в этом проекте сейчас контролирует «Сибантрацит») в Амурской области, а также запускала угольный терминал порта Вера в Приморье.