Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину. Ранее уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития

Добыча угля на угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Кто стал посредником при поставках

Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года. Это следует из данных об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями. Копию списка квот РБК предоставил источник, близкий к одной из российских угольных компаний, и подтвердил источник в другой.

В списке квот на ноябрь, копия которого также есть у РБК, NT Marine не фигурировала, а квоты на поставки угля и кокса небольшими объемами были распределены между российскими производителями, включая «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова.

По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», которая занимается торговлей топливом. РБК направил запрос в эти компании.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил РБК, что контракт на поставку угля она заключила не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, «Интерсервисом», которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Белоруссии.