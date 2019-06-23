Сотни пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия дефектов модели 737 MAX

К коллективному иску присоединились более 400 пилотов, выяснил телеканал ABC News. Американский производитель самолетов, уверены они, скрывал недостатки в конструкции лайнера модели 737 MAX

Более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против американского производителя самолетов Boeing, сообщает без указания источников информации телеканал ABC News. Компанию они, по его данным, обвиняют в «беспрецедентном сокрытии недостатков в конструкции» лайнера Boeing 737 MAX, который, по информации канала, стал одной из самых продаваемых моделей компании.

В связи с этим от Boeing пилоты, замечает ABC News, требуют «миллионные компенсации». Конкретную сумму, указанную в иске, канал не называет.

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