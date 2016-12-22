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Катастрофа в Индонезии стала первой для Boeing нового поколения
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Катастрофа в Индонезии стала первой для Boeing нового поколения
Общество, 12:04
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Катастрофа в Индонезии стала первой для Boeing нового поколения
Падение Boeing 737 MAX 8 в Индонезии, при котором погибли 189 человек, стало первым для самолетов этого поколения. MAX разных версий только начали поставляться авиаперевозчикам
Фото: Antara Foto / PT Pertamina / Reuters

Крушение у берегов острова Ява Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, в результате которого погибли все находившиеся на борту 189 человек, стало первым для самолетов этого поколения. Их эксплуатация началась всего год назад.

Как сообщили местные власти, лайнер пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Экипаж самолета запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт вылета.

Гендиректор Lion Air Group Эдвард Сираит рассказал Reuters, что технические проблемы у этого лайнера были и ранее: неполадки были замечены во время перелета с острова Бали в Джакарту. Сираит заверил, что все неполадки были своевременно устранены.

Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Он отказался уточнять причину неполадок, добавив, что подобных проблем у других самолетов Lion Air замечено не было. В эксплуатации авиакомпании 11 ​Boeing 737 MAX 8, Lion Air не планирует от них отказываться. Разбившийся у берегов Явы Boeing 737 MAX 8 летает с августа, отметил гендиректор.

Власти Индонезии пока что не называли причину крушения. «Самолет настолько современный, что передавал все данные, мы их также рассмотрим. Но самое главное — это черный ящик», — заявил глава комитета транспортной безопасности Индонезии Сорьянто Тьяхьоно (Soerjanto Tjahjono).

По данным сайта, отслеживающего инциденты с самолетами Boeing 737, до крушения в Индонезии каких-либо происшествий с участием самолетов поколения MAX не происходило.

Boeing 737 MAX — это новое поколение самолетов авиакомпании, которое превосходит по характеристикам Boeing 737 серии Next-Generation (выпущено более 6 тыс. самолетов). MAX отличается низким расходом топлива (меньше на 14%), сокращением сопротивления, вредных выбросов и шумового следа. Самолеты этого поколения оборудованы двигателями LEAP-1B производства CFM International с уменьшенной тягой.

Первый полет Boeing 737 MAX провел в январе 2016 года. В марте 2017 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало самолет 737 MAX 8 для коммерческой эксплуатации, в мае состоялась первая поставка — авиакомпании Malindo Air. Выпущено уже более ста самолетов этого поколения.

Видео: @Sutopo_PN / Twitter

Boeing MAX в России

Первый Boeing нового поколения был поставлен в Россию для авиакомпании S7 AIrlines. 15 октября перевозчик объявил, что самолет будет базироваться в Новосибирске и начнет выполнять полеты на рейсах из Новосибирска в Москву и Читу. Всего S7 заказала 11 самолетов этого типа.

Другим эксплуатантом Boeing 737 MAX в России будет авиакомпания UTair — поставка перевозчику 30 самолетов MAX 8 запланирована на 2019 год.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Boeing
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