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Пассажирский самолет Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению
На борту Boeing 737 находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после вылета
Фото: Sunday Aghaeze / AP

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя авиаперевозчика.

«Подтверждено, что это произошло в 8:44 [утра по местному времени]», — сообщил представитель Ethiopian Airlines, отметив, что в момент происшествия на борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Би-би-си он уточнил, что лайнер рухнул вскоре после взлета из столицы Эфиопии.

На странице Ethiopian Airlines в Facebook позже рассказали, что авария случилась в районе эфиопского города Бишофту (Дэбрэ-Зэйт, находится примерно в 40 км к юго-востоку от Аддис-Абебы). Самолет вылетел из аэропорта в 08:38 по местному времени, в 8:44 связь с ним была потеряна.

Запись в facebook пользователя Ethiopian Airlines

В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Подтвержденной информацией о выживших или возможных причинах катастрофы в авиакомпании на данный момент не обладают.​ «Сотрудники Ethiopian Airlines будут отправлены на место происшествия и сделают все возможное для оказания помощи аварийным службам», — указали в пресс-службе. Остальных деталей о случившемся там не привели.

Соболезнования в связи с трагедией близким и родным погибших уже выразил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. «Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на борту регулярного рейса Ethiopian Airlines в Найроби», — говорится на официальной странице политика в Twitter.​

Авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы по многим направлениям в Африке. Это делает ее популярным перевозчиком на континенте, где многие авиаперевозчики летают только из своей страны в пункты назначения за пределами Африки, поясняет Би-би-си.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Эфиопия, Кения, Ethiopian Airlines
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