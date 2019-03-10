Пассажирский самолет Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению

На борту Boeing 737 находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после вылета

Фото: Sunday Aghaeze / AP

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя авиаперевозчика.

«Подтверждено, что это произошло в 8:44 [утра по местному времени]», — сообщил представитель Ethiopian Airlines, отметив, что в момент происшествия на борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Би-би-си он уточнил, что лайнер рухнул вскоре после взлета из столицы Эфиопии.

На странице Ethiopian Airlines в Facebook позже рассказали, что авария случилась в районе эфиопского города Бишофту (Дэбрэ-Зэйт, находится примерно в 40 км к юго-востоку от Аддис-Абебы). Самолет вылетел из аэропорта в 08:38 по местному времени, в 8:44 связь с ним была потеряна.

Запись в facebook пользователя Ethiopian Airlines

В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Подтвержденной информацией о выживших или возможных причинах катастрофы в авиакомпании на данный момент не обладают.​ «Сотрудники Ethiopian Airlines будут отправлены на место происшествия и сделают все возможное для оказания помощи аварийным службам», — указали в пресс-службе. Остальных деталей о случившемся там не привели.