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Итальянская Eni подала в арбитраж на «Газпром» из-за сокращения поставок

Итальянская Eni подала в арбитраж на «Газпром» из-за сокращения поставок газа
Eni инициировала арбитражное разбирательство по сокращению поставок газа из России. К маю доля российского газа упала до «нескольких процентов». В «Газпроме» говорили, что топливо не пропускает Австрия
«Газпром» GAZP ₽170,84 -0,73% Купить
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Итальянская энергокомпания Eni обратилась в арбитраж из-за сокращения «Газпрмом» поставок российского газа, отмечая, что заключенные контракты продолжают действовать. Информация об этом содержалась в ответе Eni на вопрос акционера перед общим собранием 10 мая, пишет Bloomberg.

«Сокращения, применяемые «Газпром экспортом», являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства», — говорилось в документе.

Падение объемов поставок итальянская компания фиксирует с середины прошлого года: в июне она рассказала о сокращении получаемых объемов на 15%, затем снижение подтвердили в «Газпроме». Австрийская сторона отказалась «подтверждать транспортные номинации», объясняли в российской компании.

В целом в начале 2022 года 40% газа Италия получала из России, однако вследствие усилий по импортозамещению она смогла уже к прошлому июлю сократить долю до 25%. Уже в этом апреле в правительстве говорили, что доля России упала до почти 10%, «мы, по сути, преодолели зависимость от Москвы в этом вопросе». К маю доля российского газа в Италии сократилась «до нескольких процентов», рассказывал глава Eni Клаудио Дескальци.

«Спасибо импорту сжиженного природного газа из США и новым контрактам на поставку с северной Африкой и странами Африки к югу от Сахары», — добавил Дескальци. Он также усомнился, что в этом году на энергетическом рынке произойдут какие-либо потрясения. По его оценке, Европе потребуется два-три года, чтобы полностью заменить российский газ топливом от других поставщиков.

Итальянская Eni подала в арбитраж на «Газпром» из-за сокращения поставок
Итальянская Eni подала в арбитраж на «Газпром» из-за сокращения поставок

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Арбитраж Eni Газпром российский газ Италия
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