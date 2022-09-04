Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Представители бригады НАТО прибудут в Литву перед дислокацией в стране Политика, 12:32
Лидер оппозиции ФРГ предупредил о блэкаутах в стране этой зимой Политика, 12:22
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Темные ретриты: зачем люди неделями живут без света Pro, 12:06
Италия сообщила о двукратном росте затрат на импорт энергоносителей Политика, 11:59
В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Общество, 11:40
Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G Pro, 11:31
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 11:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кварацхелия установил рекорд «Наполи» Спорт, 11:23
В Сирии разбился военный вертолет Общество, 11:20
Власти Херсона сообщили об обстреле со стороны Украины и работе ПВО Политика, 11:01
МЧС зафиксировало рекордное число туристов в летних походах Бизнес, 11:00
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 10:46
Шесть правил делового этикета, которым важно научить детей Pro, 10:40
Война санкций ,  
0 

Италия сообщила о двукратном росте затрат на импорт энергоносителей

По словам главы итальянского Минфина, в 2022 году затраты страны на импорт энергоносителей вырастут с €43 млрд до €100 млрд, что составляет 3% ВВП
«Газпром» GAZP ₽252,8 +1,48% Купить
Фото: Maurizio Brambatti / EPA / ТАСС
Фото: Maurizio Brambatti / EPA / ТАСС

Стоимость импорта энергоносителей для Италии в 2022 году вырастет на €60 млрд по сравнению с 2021 годом — это 3% от ВВП страны. Об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко, передает Reuters.

«По импорту энергии мы переходим от €43 млрд в 2021 году к €100 млрд, которых эта цифра может достичь в 2022 году. Увеличение на €60 млрд означает 3% ВВП, отток итальянских ресурсов за рубеж, который обнуляет профицит, который у нас накопился за последние годы», — сказал он.

По словам министра, в 2021 году Италия импортировала три четверти необходимых объемов энергоресурсов. При этом на начало года 40% газа Италия импортировала из России, однако в июле этот показатель сократился до 25%. Таким образом, Италия обогнала по темпам сокращения зависимости от российского газа Германию.

Глава Eni допустил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа
Экономика
Фото:Alessandro Bianchi / Reuters

В Европе на фоне повышения цен на газ нарастает энергетический кризис. В конце июля страны ЕС достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года, в связи с чем некоторые государства ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам.

Ранее главный управляющий итальянской Eni Клаудио Дескальци допускал, что Италия сможет пережить зиму в случае остановок поставок российского газа. По его словам, на середину июня итальянские хранилища газа были заполнены на 54%, однако к октябрю они должны быть заполнены на 70–80%.

31 августа Eni сообщила, что «Газпром» сократил поставки газа в Италию с 27 млн куб. м до 20 млн куб. м. Также со 2 сентября «Газпром» полностью перекрыл поставки по «Северному потоку-1», ссылаясь на технические причины.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо
Статьи
Pro
Фото: Paul Hanna / Reuters Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G
Статьи

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Италия энергоресурсы санкции
Материалы по теме
Германия заполнила газохранилища на 85%
Политика
Власти Венгрии исключили политическую подоплеку в покупке газа у России
Политика
Не менее 70 тыс. человек вышли на улицы в Праге, требуя дешевый газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter