Италия сообщила о двукратном росте затрат на импорт энергоносителей

По словам главы итальянского Минфина, в 2022 году затраты страны на импорт энергоносителей вырастут с €43 млрд до €100 млрд, что составляет 3% ВВП

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Стоимость импорта энергоносителей для Италии в 2022 году вырастет на €60 млрд по сравнению с 2021 годом — это 3% от ВВП страны. Об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко, передает Reuters.

«По импорту энергии мы переходим от €43 млрд в 2021 году к €100 млрд, которых эта цифра может достичь в 2022 году. Увеличение на €60 млрд означает 3% ВВП, отток итальянских ресурсов за рубеж, который обнуляет профицит, который у нас накопился за последние годы», — сказал он.

По словам министра, в 2021 году Италия импортировала три четверти необходимых объемов энергоресурсов. При этом на начало года 40% газа Италия импортировала из России, однако в июле этот показатель сократился до 25%. Таким образом, Италия обогнала по темпам сокращения зависимости от российского газа Германию.

В Европе на фоне повышения цен на газ нарастает энергетический кризис. В конце июля страны ЕС достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года, в связи с чем некоторые государства ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам.

Ранее главный управляющий итальянской Eni Клаудио Дескальци допускал, что Италия сможет пережить зиму в случае остановок поставок российского газа. По его словам, на середину июня итальянские хранилища газа были заполнены на 54%, однако к октябрю они должны быть заполнены на 70–80%.

31 августа Eni сообщила, что «Газпром» сократил поставки газа в Италию с 27 млн куб. м до 20 млн куб. м. Также со 2 сентября «Газпром» полностью перекрыл поставки по «Северному потоку-1», ссылаясь на технические причины.