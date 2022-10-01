Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
Астраханских мобилизованных отправили на боевую подготовку в Чечню Политика, 15:33
Матыцин отверг условия МОК для допуска россиян на международные турниры Спорт, 15:28
Минобороны России решило не мобилизовывать студентов частных вузов Политика, 15:21
Шойгу объяснил перенос осеннего призыва загрузкой военкоматов Политика, 15:20
Шойгу пообещал не призывать женщин в рамках мобилизации Общество, 15:07
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 15:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома» Бизнес, 14:55
Обозреватель калининградского издания RuBaltic.ru погиб под Авдеевкой Общество, 14:48
Игрока «Динамо» признали автором лучшего гола месяца в РПЛ Спорт, 14:26
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 14:17
МВД наградило ученика ижевской школы, поднявшего тревогу из-за стрельбы Общество, 14:05
5 сериалов на выходные. «Интервью с вампиром», «Детство Шелдона» и другие Life, 14:00
Захарова заявила, что НАТО может «использовать и выбросить» Украину Политика, 13:53
Бизнес ,  
0 

Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома»

Газ перестал поступать с 1 октября из-за запрета транзита через Австрию, пояснил «Газпром». Ранее Eni сообщала, что Италия сможет обойтись без российского газа зимой, если холодный сезон будет «мягким»
«Газпром» GAZP ₽217,7 -3,87% Купить
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

«Газпром» 1 октября уведомил итальянскую компанию Eni о том, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, говорится в сообщении компании.

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — сказано в релизе.

Eni пообещала дополнительно сообщить, если поставки будут восстановлены.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине сентября глава Eni Колаудио Дескальци сообщал, что итальянские газохранилища заполнены на 90%, а власти активно работают над замещением российского топлива. По его словам, Италия сможет пережить зиму без российского газа, если она будет «мягкой».

Он также отмечал, что Eni намерена до 2023 года заместить около половины газа из России и около 80% — в 2023-2024 годах. Полностью отказаться от российского газа крупнейшая итальянская газовая компания намерена к 2024-2025 годам.

Читайте на РБК Pro
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи
Pro
Как менять дизайн при выходе на зарубежный рынок: три стратегии
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Видео
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Тимофей Дзядко
Eni Газпром поставки газа Австрия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter