Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома»

Газ перестал поступать с 1 октября из-за запрета транзита через Австрию, пояснил «Газпром». Ранее Eni сообщала, что Италия сможет обойтись без российского газа зимой, если холодный сезон будет «мягким»

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

«Газпром» 1 октября уведомил итальянскую компанию Eni о том, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, говорится в сообщении компании.

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — сказано в релизе.

Eni пообещала дополнительно сообщить, если поставки будут восстановлены.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В середине сентября глава Eni Колаудио Дескальци сообщал, что итальянские газохранилища заполнены на 90%, а власти активно работают над замещением российского топлива. По его словам, Италия сможет пережить зиму без российского газа, если она будет «мягкой».

Он также отмечал, что Eni намерена до 2023 года заместить около половины газа из России и около 80% — в 2023-2024 годах. Полностью отказаться от российского газа крупнейшая итальянская газовая компания намерена к 2024-2025 годам.