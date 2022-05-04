FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае

По информации источников газеты, частные китайские НПЗ увеличили закупки российской нефти из-за опасений государственных трейдеров попасть под вторичные санкции

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае в увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

По данным газеты, увеличения закупок нефти частными НПС связано с отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. В связи с этим они передают квоты частным компаниям, уточняет FT.

Как рассказал изданию представитель одного из НПЗ в Шаньдуне (провинция на востоке Китая - РБК), с момента начала конфликта на Украине он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками, чтобы не привлекать внимания и не попасть под санкции США. При этом, по его словам, завод взял на себя часть квот на закупку российской нефти у государственных трейдеров.

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