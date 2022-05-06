Экономика , 06 мая, 12:18
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Россия в апреле недополучила 133 млрд руб. нефтегазовых доходов
Федеральный бюджет России в мае пополнится на 414 млрд руб. от дополнительных нефтегазовых доходов, сообщило Министерство финансов.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 млрд руб.», — говорится в сообщении.
При этом страна в апреле недополучила 133,1 млрд руб. от ожидаемого дохода.
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