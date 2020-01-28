Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России

Российские экспортеры краба могут недосчитаться в первом квартале минимум $80 млн выручки из-за снижения спроса на крабов в Китае. Из-за эпидемии коронавируса китайцы не ходят в рестораны и не заказывают там деликатес

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Российские рыбаки сейчас испытывают сложности с экспортом живых крабов из-за снижения спроса со стороны основного покупателя — Китая, сообщил РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Новогодние праздники в КНР, когда люди собираются за праздничными столами и посещают рестораны, — традиционно сезон высокого спроса на краба, напомнил Зверев. Но в этом году спрос на крабов значительно снизился из-за эпидемии коронавируса: праздники продлили с 25 января по 10 февраля, но закрыты парки развлечений, торговые центры и рестораны, люди предпочитают не выходить из дома. Ситуация, указывает Зверев, повлияла на экспортные цены: 1 кг краба подешевел до $7 в январе 2020-го против $15–18 годом ранее.

У экспортеров могут «возникнуть сложности с реализацией крабов в живом виде», свидетельствует президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он назвал те же причины: города в Китае закрываются на карантин, люди стараются не выходить из жилищ и не посещать ресторанов.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Александр Буглак отметил, что российские экспортеры надеялись, что в период новогодних праздников в Китае потребление вырастет, но из-за отмены общественных мероприятий рынок HoReCa сильно просел — итогом отсутствия продаж стал рост запасов.