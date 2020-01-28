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Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России

Российские экспортеры краба могут недосчитаться в первом квартале минимум $80 млн выручки из-за снижения спроса на крабов в Китае. Из-за эпидемии коронавируса китайцы не ходят в рестораны и не заказывают там деликатес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские рыбаки сейчас испытывают сложности с экспортом живых крабов из-за снижения спроса со стороны основного покупателя — Китая, сообщил РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Новогодние праздники в КНР, когда люди собираются за праздничными столами и посещают рестораны, — традиционно сезон высокого спроса на краба, напомнил Зверев. Но в этом году спрос на крабов значительно снизился из-за эпидемии коронавируса: праздники продлили с 25 января по 10 февраля, но закрыты парки развлечений, торговые центры и рестораны, люди предпочитают не выходить из дома. Ситуация, указывает Зверев, повлияла на экспортные цены: 1 кг краба подешевел до $7 в январе 2020-го против $15–18 годом ранее.

У экспортеров могут «возникнуть сложности с реализацией крабов в живом виде», свидетельствует президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он назвал те же причины: города в Китае закрываются на карантин, люди стараются не выходить из жилищ и не посещать ресторанов.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Александр Буглак отметил, что российские экспортеры надеялись, что в период новогодних праздников в Китае потребление вырастет, но из-за отмены общественных мероприятий рынок HoReCa сильно просел — итогом отсутствия продаж стал рост запасов.

Сколько крабов покупает Китай

Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.

В Китай в первом квартале 2019 года ушло больше четверти всего экспорта российских крабов в натуральном выражении. В январе—марте 2019 года российские рыбаки экспортировали, по данным Федеральной таможенной службы, 10,5 тыс. т на $153 млн, из них 2,5 тыс. т за $50 млн — в Китай.

Снижение спроса в Китае неминуемо окажет негативное влияние на весь экспорт российского краба, предупреждает Зверев. По его словам, предложение на международных рынках уже превышает спрос. По предварительным оценкам ВАРПЭ, экспорт за первый квартал 2020 года может снизиться до 7–8 тыс. т, а выручка уменьшится больше чем в два раза, до $60–70 млн. В долгосрочной перспективе с учетом времени, необходимого для восстановления рынка, потери российских рыбаков могут превысить $150 млн, оценивает Зверев. «Это сильнейшие потери для бизнеса. По нашим данным, некоторые предприятия уже приостанавливают промысел», — сообщил президент ВАРПЭ.

Экспортные поставки живого краба завязаны на рынки Китая и Южной Кореи, и у рыбаков есть опасения, что, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, рынок живой продукции существенно сократится, ее экспорт упадет, и рыбакам придется переориентировать промысел на производство продукции в мороженом виде, утверждает Дупляков. В любом случае ситуация будет иметь негативные последствия как для рынка, так и для российских рыбаков, констатируют в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока.

Крах китайского рынка даже в краткосрочной перспективе больно ударит по инвестиционным проектам предприятий, заплативших 142 млрд руб. за покупку квот на прошедших в прошлом году крабовых аукционах, предупредил Зверев. По его словам, потери от схлопывания китайского рынка сопоставимы со стоимостью шести судов для добычи краба, которые компании — победители аукционов должны построить в рамках инвестиционных обязательств.

Сейчас деликатесы — икра и крабы — интересуют китайцев не в первую очередь, признает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Но он связывает снижение спроса на крабов не столько с эпидемией, сколько с тем, что в период восточного Нового года основные предприятия не работают и поставки в Китай в это время традиционно замедляются. Основные отгрузки, указывает Березнюк, прошли перед новогодними праздниками, а сейчас экспортеры переориентировались на другие рынки, в частности на Южную Корею и США. Эксперт настаивает, что цены остались на прежнем уровне: отгрузки краба в Южную Корею и США идут в среднем по $27–50 за 1 кг, по такой же цене он отгружался в Китай до новогодних праздников.

Если после праздников спрос на китайском рынке не восстановится, это, по мнению Березнюка, может негативно отразиться на поставках минтая, на долю которого приходится основной вылов в России — его крупнейшим покупателем является Китай.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: краб, экспорт, Китай, коронавирус
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