Россия догнала Белоруссию по уровню продовольственной безопасности

В чем Россия уступает Белоруссии

По наличию продуктов питания Россия находится в глобальном рейтинге на 34-м месте, по их качеству и безопасности — на 30-м. Аналогичные показатели, например, Белоруссии — 28-е и 26-е строчки. В количественном выражении разрыв по этим критериям между двумя странами небольшой. Наличие продуктов в России оценивается в 64,7 балла из 100 возможных, в Белоруссии — 65,8 балла. За качество и безопасность продуктов Россия получила 84,1 балла, Белоруссия — 85,5 балла.

В России, как следует из рейтинга, «скромно» развиты научные исследования и разработки, слабо развита сельскохозяйственная инфраструктура, а также присутствуют политические и социальные барьеры — все это учитывается, когда оценивается критерий «наличие продуктов». На качество и безопасность продуктов влияет, в частности, разнообразие рациона. В России оно оценено в 58,2 балла из 100 возможных, в Белоруссии — в 62,7 балла.

При подсчете такого критерия, как «разнообразие природных ресурсов и их устойчивость», Россия получила 55 баллов из 100 возможных, Белоруссия — 56,3 балла. Это, соответственно, 27-е и 20-е места по этому критерию.

Единственный критерий, по которому Россия опережает Белоруссию, — «доступность продуктов питания для населения». Здесь Россия на 20-й строчке (87,2 балла из 100 возможных), Белоруссия — на 28-й (85 баллов). Здесь аналитики принимают во внимание, к примеру, динамику средних расходов на питание. В 2020 году она была в России, по мнению The Economist Intelligence Unit, на «очень хорошем уровне», хотя количественный показатель ухудшился по сравнению с предыдущим годом на 5 баллов. Как «хороший» оценивался и уровень доходов населения (но годом ранее количественная оценка была выше). Позитивная динамика была у показателей, оценивающих долю населения, живущего за чертой бедности, и тарифы на импорт сельхозпродукции.

Что говорят чиновники и эксперты

В Минсельхозе РБК сообщили, что позитивно оценивают повышение позиций России в Глобальном индексе продовольственной безопасности, но подчеркнули, что методика, используемая при его расчете, не является для нашей страны показательной. В России для оценки уровня самообеспеченности используются критерии, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности, напоминает представитель министерства.

Что такое Доктрина продовольственной безопасности В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев утвердил первую Доктрину продовольственной безопасности. В документе устанавливались нормы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия, которыми Россия должна обеспечивать себя собственным производством. В июле 2020 года премьер Михаил Мишустин отчитывался перед Госдумой, что доктрина продовольственной безопасности «выполнена»: Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. В то же время по ряду продуктов, например молоку и картофелю, страна не достигла уровня самообеспеченности. Обновленную доктрину продовольственной безопасности до 2030 года президент Владимир Путин утвердил в январе 2020 года: порог самообеспеченности по сахару и растительному маслу был повышен с 80 до 90%, по рыбной продукции — с 80 до 85%. Не изменились нормы самообеспеченности по зерну (95%), мясу (85%), молоку и молочной продукции (90%), картофелю (95%). Появились новые группы продукции — овощи и бахчевые, а также фрукты и овощи, которыми Россия должна быть обеспечена на 90 и 60% соответственно.

В Белоруссии продовольственная безопасность находится на более высоком уровне, чем в России, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он напоминает, что Белоруссия — «компактно расположенная социалистическая страна» с хорошими и однородными климатическими условиями, развитым агропромышленным комплексом и хорошо организованной логистикой — в отличие от России «с ее тяжелой логистикой, колоссальными расстояниями и различиями в природно-климатических условиях».

То, что России в 2020 году удалось так приблизиться по уровню продовольственной безопасности к Белоруссии, Рылько считает «большим успехом». На фоне пандемии ситуация в странах, импортирующих продовольствие, ухудшилась, а Россия, которая в последние годы ограничивала импорт и развивала собственное производство, укрепила позиции, поясняет эксперт.

Для России с учетом ее потенциала в сфере сельхозпроизводства место даже в первой десятке по продовольственной безопасности было бы недостаточным, категоричен руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев. Но в показателях индекса The Economist Intelligence Unit достоверно отражены отставание части секторов по внедрению технологических новаций и методов контроля качества продукции в России, указывает эксперт. Отставание России от Белоруссии в постоянной «гонке» по продовольственному производству, по мнению Лебедева, не столь значительно: общий советский фундамент и минимальные различия в дальнейшем развитии ставят наши страны на один уровень, но в Белоруссии контроль за производителями больше из-за более скромных масштабов пищевой промышленности.