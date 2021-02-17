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Экономика ,  
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Пандемия сократила секретный экспорт из России

Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16%, до $11,5 млрд. Это произошло на фоне пандемии, задержавшей поставки ряду иностранных заказчиков
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), размещенных 8 февраля и проанализированных РБК. В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд.

Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.

В январе—сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил $1,32 млрд — в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года ($3,19 млрд), следует из отдельных данных ФТС, размещенных в сборнике «Документы таможенной статистики внешней торговли». Экспорт летательных аппаратов (гражданских и военных; группа 88) при этом увеличился на 35%, до $3,83 млрд.

В четвертом квартале 2020 года Россия поставила за рубеж оружие и авиационную технику (группы 88, 93) еще на $4,21 млрд, то есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого военные поставки — кораблей и бронетехники — включены в группы 87 ТН ВЭД («Средства наземного транспорта») и 89 («Суда, лодки и плавучие конструкции»).

Влияние пандемии

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Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти $2 млрд), потеснивший Египет (в 2019 году — почти $2,4 млрд). В октябре 2020 года портал Menadefense.net сообщал, что Алжир получил первую партию истребителей МиГ-29М/М2 из России.

Однако военные поставки России в Китай, Египет, Индию, Турцию в 2020 году сократились, следует из данных ФТС. В декабре 2020 года заместитель министра обороны России Александр Фомин говорил в интервью «Российской газете», что из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружений ряду иностранных заказчиков. «Среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества — Алжир, Египет, Индия, Китай и другие», — заявил Фомин.

Около 25% контрактов перенеслось с 2020 на 2021 год, говорил и гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов в феврале в интервью РБК. Задержки происходили «в силу различных обстоятельств, спровоцированных пандемией», указал он. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК.

Новые получатели

В списке получателей российского оружия и/или авиатехники (экспорт, закодированный на уровне двух знаков SS, — объединяет группы 88 и 93) в 2020 году появились непривычные страны — Гонконг ($570 млн, рост менее чем с $1 млн в 2019 году) и Эстония ($377 млн, рост с $31 млн в 2019 году), показывают данные ФТС. В целом объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд, так же как в 2019 году, утверждает глава «Ростеха» (включает в себя государственного посредника по экспорту оружия «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов. РБК направил запрос в пресс-службу ФТС с просьбой пояснить разницу в цифрах.

Скрытый экспорт некоторых химических соединений из России в 2020 году составил $1,39 млрд, следует из данных ФТС. В том числе около $590 млн таких материалов было вывезено в США, в результате чего экспорт из России в США, закодированный на уровне четырех знаков SSSS, составил почти $870 млн.

Открытая зеркальная статистика американского статбюро Census Bureau показывает, что в 2020 году США импортировали из России «военного оборудования» на $120 млн и материалов, относящихся к «ядерному топливу», на $610 млн (в сумме примерно соответствует российскому экспорту SSSS в США).

Скрытый импорт самолетов

Импорт в Россию под секретным кодом таможни SSSS в 2020 году увеличился на треть — до $7,85 млрд. Как писал РБК, в основном ФТС кодирует так поставки гражданских самолетов в Россию Boeing (происхождения США), Airbus (Франция), Bombardier (Канада) и т.д. Импорт в Россию американских пассажирских самолетов Boeing действительно может проходить под кодом SS, сообщал в 2014 году «Коммерсантъ».

Крупнейшими источниками SSSS-импорта в Россию по данным за 2020 год являются США ($4,04 млрд), Франция ($2,07 млрд) и Германия ($0,85 млрд), показывают данные ФТС. При этом ФТС в соответствии с международными стандартами учитывает импорт по стране происхождения товара — поэтому ввезенный самолет Boeing будет учитываться как импорт из США, даже если он ввезен, например, из Швейцарии или Ирландии.

Внешнеторговая статистика американского Census Bureau свидетельствует, что США в 2020 году экспортировали в Россию гражданские самолеты и их детали только на $321 млн (в 2019 году — на $1,2 млрд). Это означает, что остальные самолеты производства США могли давно быть в употреблении и быть закуплены в третьих странах.

Автор
Иван Ткачёв
При участии
Инна Сидоркова
военно-техническое сотрудничество вооружения экспорт оружия ФТС самолеты
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