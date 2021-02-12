Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет

Снижение оптовых цен на минтай Росрыболовство в январе 2021 года объясняло проблемами со сбытом из-за карантинных ограничений, которые ввел главный покупатель российской рыбы — Китай (на его долю приходится около 70% российского рыбного экспорта). Еще в декабре 2020 года Китай в рамках борьбы с распространением COVID-19 закрыл порты, через которые в страну ввозилась рыба из России. Цены на внутреннем российском рынке зависят от спроса на мороженый минтай со стороны китайской рыбопереработки и спроса на филе минтая в Европе, а сейчас оба этих рынка лихорадит, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Параллельно на Дальнем Востоке в январе стартовал новый сезон добычи минтая, и предложение на рынке выросло. В Росрыболовстве искали варианты для сбыта образовавшихся из-за закрытия китайского рынка излишков минтая и рассматривали варианты переориентировать поставки на север и в центральную часть России. Агентство также поддержало предложение ВАРПЭ провести на рыбном рынке государственные интервенции (по аналогии с механизмом, который применяется для стабилизации цен на зерно): для расширения спроса на внутреннем рынке необходимо во втором полугодии этого года закупить 100 тыс. т продукции из минтая за счет средств федерального бюджета для дальнейшего их распределения между бюджетными учреждениями, указывает Зверев.

Тем не менее на прошедшем в среду 10 февраля совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука выяснилось, что отечественные переработчики практически не увеличили закупки минтая, рассказали РБК два участника совещания. На Дальнем Востоке сложилась «патовая ситуация», указывает Михаил Синёв, президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС). Несмотря на то что минтая выловлено «в избытке», а холодильных мощностей для его хранения не хватает, поставки минтая в центральную часть России практически не идут. Это, по словам собеседника РБК, ведет к дефициту минтая на внутреннем рынке. Причина в том, что рынок ждет реакции со стороны Китая: если в китайских портах в ближайшее время снимут ограничения и начнут принимать российский минтай, его оптовая цена резко возрастет, если нет — цена сильно упадет, поясняет эксперт. Сейчас, по его словам, все игроки заняли выжидательную позицию, «никто не хочет недополучить прибыль или, наоборот, переплатить».

Из-за этого, как утверждает Синёв, в сложном экономическом положении оказались и операторы изотермических вагонов и рефконтейнеров, к которым от рыбаков не поступают заявки на вывоз рыбы с Дальнего Востока, — они ждут продукции для поставок на внутренний рынок и терпят убытки. В такой же ситуации оказался и лихтеровоз «Севморпуть» — подтвержденных заявок на транспортировку рыбной продукции по Северному морскому пути пока нет.

Нехватки минтая на внутреннем рынке не будет, считает Панин. По его словам, у трейдеров пока достаточные запасы, но покупать еще минтай у рыбаков они пока не готовы из-за высокой неопределенности с ценами. «На рынке сложилась парадоксальная ситуация: еще месяц назад минтай на Дальнем Востоке можно было купить по 65 руб./кг, а сейчас, несмотря на то что холодильники заполнены и запасы растут, оптовая цена на минтай тоже растет и достигает уже около 80–85 руб./кг», — указывает Панин. Трейдеры закупают минтай у рыбаков и везут его в центральную часть России на переработку — дорога занимает, как правило, две-три недели. Если Китай за это время не снимет ограничения на ввоз рыбы и цена минтая у рыбаков резко упадет, трейдеры потерпят убытки, поясняет Панин. Прояснения ситуации рынок ждет после окончания новогодних праздников в Китае, которые закончатся 17 февраля.

РБК направил запрос в Росрыболовство.

Стал ли минтай дешевле для потребителей

В рознице минтай пока только дорожал. По данным потребительской панели исследовательской компании GfK, цена, по которой домохозяйства покупали в 2020 году минтай, в среднем выросла на 6% к уровню прошлого года — до 305 руб./кг. Данные по ценам за 2021 год пока недоступны. В статистике Росстата о средних ценах на продукты в российской рознице данных по минтаю нет.

Снижение оптовой цены на Дальнем Востоке приведет к снижению цены в рознице с задержкой в несколько месяцев, отмечает основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. «Заметное» снижение закупочных цен в сети «Магнит» зафиксировали только в феврале. РБК также направил запрос в «Ашан» и X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»).

Минтай — одна из распространенных у потребителей пород тресковых рыб, она является источником животного белка, по биологической ценности не отличается от трески, но стоит дешевле, отмечали в «Роскачестве». В 2020 году спрос на минтай рос, отмечала АДМ: пандемия ударила по доходам населения, и потребители переориентировались на более доступную продукцию, в том числе с длительными сроками хранения. По данным ассоциации, в первом полугодии 2020 года поставки минтая на внутренний рынок выросли на 32% к аналогичному периоду 2019 года — до 120 тыс. т. В 2019 году среднестатистический россиянин съел около 1,83 кг минтая в пересчете на сырую рыбу — по оценкам АДМ, на долю этой рыбы приходится 8–9% в среднестатистической рыбной корзине.