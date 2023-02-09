Экс-партнер Босова стал владельцем 50% «Сибантрацита»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Наибольшее количество виз в 2022 году Финляндия выдала россиянам Политика, 14:14
Чемпион Игр по боксу словами «сами себя наказали» оценил бойкот США Спорт, 14:13
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:08
Как спасатели ищут русскую семью под завалами дома в Турции. Видео Общество, 14:07
Умер вице-чемпион Европы 1984 года Маркос Алонсо Пенья Спорт, 14:06
Власти пообещали увеличить производство электрокаров в России в 9 раз Авто, 14:04
Брянские власти сообщили о завершении укрепления границы с Украиной Политика, 14:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Саботаж прогресса: как убедить сотрудников полюбить автоматизацию Pro, 13:57
Суперлига представила проект нового футбольного еврокубка для 80 команд Спорт, 13:52
Количество погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тыс. Общество, 13:48
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 13:46
Рябков пригрозил США последствиями из-за статьи о подрыве Nord Stream Политика, 13:43
Прокачайте «мышцу» инноваций: как подготовить бизнес к любому кризису Pro, 13:39
Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков на границе Политика, 13:38
Бизнес ,  
0 

Экс-партнер Босова стал владельцем 50% «Сибантрацита»

Владельцем 50% крупнейшего производителя антрацита стал глава «Эльгауголь» Александр Исаев
Гендиректор «Эльгауголь», экс-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев стал владельцем 50% компании «Сибантрацит». Это произошло после того, как другой ее акционер Сергей Адоньев попал под санкции Минфина США
«Мечел» MTLR ₽124,36 -0,33% Купить
«Мечел» MTLRP ₽159,5 -0,34% Купить
Угольный разрез&nbsp;компании &laquo;Сибантрацит&raquo;
Угольный разрез компании «Сибантрацит» (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Гендиректор «Эльгауголь» (занимается разработкой крупнейшего в России месторождения коксующегося угля на юго-востоке Якутии, его запасы оцениваются в более чем 2,2 млрд т) Александр Исаев стал владельцем 50% «А-Проперти Развитие», которой принадлежит мировой лидер по добыче и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade «Сибантрацит».

Это следует из данных СПАРК (изменения зарегистрированы 3 февраля) и подтвердила РБК представительница «А-Проперти», принадлежащей Альберту Авдоляну. Она не стала уточнять, на каких условиях топ-менеджер получил эту долю.

Авдолян с экс-главой «Сибантрацита» Максимом Барским приобрели 100% компании у наследников ее основателя Дмитрия Босова (покончил с собой в мае 2020 года) в октябре 2021 года примерно за $1 млрд. Затем владелец «А-Проперти» выкупил долю Барского, а в головной компании «Сибантарцита» «А-Проперти Развитие» появилось два новых совладельца — давний партнер Авдоляна Сергей Адоньев (получил 31,67%) и Исаев (31,66%). При этом у Авдоляна осталось 36,67%.

Но 26 января 2023 года Минфин США ввел новый пакет санкций против российских юридических и физических лиц, в том числе в отношении Адоньева и его сыновей Филиппа и Луки. На следующий день после этого бизнесмен решил выйти из угольного проекта, сообщила пресс-служба «А-Проперти». «В кратчайшие сроки ожидается переход прав собственности», — говорила тогда представительница компании, не уточняя, кому Адоньев передаст свою долю. Из данных СПАРКа следует, что теперь Авдолян и Исаев владеют «Сибантрацитом» пополам.

Александр Исаев с 2014 года был деловым партнером Босова по еще одной угольной компании — «Востокуголь» (у них было по 50%), владевшей активами в Кемеровской и Новосибирской областях. Он также входил в совет директоров «Сибантрацита», который на тот момент контролировал Босов. В начале апреля 2020 года между ними возник конфликт, в результате которого Исаев был уволен со всех постов в «Востокугле» и «Сибантраците». Спустя несколько недель Авдолян предложил ему возглавить компанию «Эльгауголь», контроль над которой только купил у «Мечела» Игорь Зюзин за 97 млрд руб. После консолидации 100% Эльги ее миноритарным акционером (с долей 5%) стал «Ростех», но пробыл им всего около года. В апреле 2022 года госкорпорация продала свою долю обратно Авдоляну, выйдя из других совместных с ним активов. При этом компания «Энергогрупп» Исаева получила 20% Эльги (пакет Авдоляна снизился до 80%). Долю в проекте топ-менеджер будет оплачивать в дальнейшем из дивидендного потока, поясняла представитель «А-Проперти».

В августе 2022 года стало известно о том, что Авдолян решил объединить свои угольные активы «Эльгауголь» и «Сибантрацит» на базе новой компании «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ), которая должна стать третьей по объему добычи в России. Добыча компаний, входящих в ЭЛСИ, в 2022 году увеличилась на 19,8%, до 44,7 млн т. Предполагалось, что по итогам объединения Адоньев станет совладельцем ЭЛСИ. Но из-за санкций США от этой идеи пришлось отказаться. Станет ли теперь Исаев равноправным партнером Авдоляна, представитель «А-Проперти» не сказал.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Антрацит уголь санкции Альберт Авдолян Сергей Адоньев
Материалы по теме
Попавший под санкции Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ
Бизнес
Авдолян создаст третью крупнейшую угольную компанию в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter