Экс-партнер Босова стал владельцем 50% «Сибантрацита»

Гендиректор «Эльгауголь», экс-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев стал владельцем 50% компании «Сибантрацит». Это произошло после того, как другой ее акционер Сергей Адоньев попал под санкции Минфина США

Угольный разрез компании «Сибантрацит» (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Гендиректор «Эльгауголь» (занимается разработкой крупнейшего в России месторождения коксующегося угля на юго-востоке Якутии, его запасы оцениваются в более чем 2,2 млрд т) Александр Исаев стал владельцем 50% «А-Проперти Развитие», которой принадлежит мировой лидер по добыче и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade «Сибантрацит».

Это следует из данных СПАРК (изменения зарегистрированы 3 февраля) и подтвердила РБК представительница «А-Проперти», принадлежащей Альберту Авдоляну. Она не стала уточнять, на каких условиях топ-менеджер получил эту долю.

Авдолян с экс-главой «Сибантрацита» Максимом Барским приобрели 100% компании у наследников ее основателя Дмитрия Босова (покончил с собой в мае 2020 года) в октябре 2021 года примерно за $1 млрд. Затем владелец «А-Проперти» выкупил долю Барского, а в головной компании «Сибантарцита» «А-Проперти Развитие» появилось два новых совладельца — давний партнер Авдоляна Сергей Адоньев (получил 31,67%) и Исаев (31,66%). При этом у Авдоляна осталось 36,67%.

Но 26 января 2023 года Минфин США ввел новый пакет санкций против российских юридических и физических лиц, в том числе в отношении Адоньева и его сыновей Филиппа и Луки. На следующий день после этого бизнесмен решил выйти из угольного проекта, сообщила пресс-служба «А-Проперти». «В кратчайшие сроки ожидается переход прав собственности», — говорила тогда представительница компании, не уточняя, кому Адоньев передаст свою долю. Из данных СПАРКа следует, что теперь Авдолян и Исаев владеют «Сибантрацитом» пополам.

Александр Исаев с 2014 года был деловым партнером Босова по еще одной угольной компании — «Востокуголь» (у них было по 50%), владевшей активами в Кемеровской и Новосибирской областях. Он также входил в совет директоров «Сибантрацита», который на тот момент контролировал Босов. В начале апреля 2020 года между ними возник конфликт, в результате которого Исаев был уволен со всех постов в «Востокугле» и «Сибантраците». Спустя несколько недель Авдолян предложил ему возглавить компанию «Эльгауголь», контроль над которой только купил у «Мечела» Игорь Зюзин за 97 млрд руб. После консолидации 100% Эльги ее миноритарным акционером (с долей 5%) стал «Ростех», но пробыл им всего около года. В апреле 2022 года госкорпорация продала свою долю обратно Авдоляну, выйдя из других совместных с ним активов. При этом компания «Энергогрупп» Исаева получила 20% Эльги (пакет Авдоляна снизился до 80%). Долю в проекте топ-менеджер будет оплачивать в дальнейшем из дивидендного потока, поясняла представитель «А-Проперти».



В августе 2022 года стало известно о том, что Авдолян решил объединить свои угольные активы «Эльгауголь» и «Сибантрацит» на базе новой компании «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ), которая должна стать третьей по объему добычи в России. Добыча компаний, входящих в ЭЛСИ, в 2022 году увеличилась на 19,8%, до 44,7 млн т. Предполагалось, что по итогам объединения Адоньев станет совладельцем ЭЛСИ. Но из-за санкций США от этой идеи пришлось отказаться. Станет ли теперь Исаев равноправным партнером Авдоляна, представитель «А-Проперти» не сказал.