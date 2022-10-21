Адоньев стал совладельцем крупнейшего в мире производителя антрацита

Сооснователь Yota Сергей Адоньев стал акционером «Сибантрацита», контроль над которым его давний партнер Альберт Авдолян купил за $1 млрд. Год назад с Адоньева были сняты обвинения в мошенничестве в США

Сергей Адоньев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Сергей Адоньев получил 31,67% компании «А-Проперти Развитие», которая контролирует «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade. Изменения в структуре владения произошли 21 октября, следует из выписки ЕГРЮЛ.

Год назад давний партнер Адоньева Альберт Авдолян вместе с экс-главой «Сибантрацита» Максимом Барским приобрели 100% компании у наследников ее основателя Дмитрия Босова примерно за $1 млрд. В июле 2022 года Авдолян выкупил долю Барского, консолидировав 100% «Сибантрацита».

По данным ЕГРЮЛ, теперь доля Авдоляна в компании снизилась до 36,67%. Еще 31,66% получил новый гендиректор «Сибантрацита» Александр Исаев. Изменения РБК подтвердили в пресс-службе «А-Проперти», не став комментировать финансовые условия сделки.

В 2007 году Авдолян и Адоньев основали телекоммуникационного оператора Yota, который продали «МегаФону» в 2013 году за $1,18 млрд. У них были и другие совместные бизнесы, из которых Адоньев также вышел. В 2019 году Авдолян начал создавать новый промышленный холдинг «А-Проперти», в который вошел и «Сибантрацит», но до сих пор его давнего партнера не было среди совладельцев этого бизнеса. В 2021 году Авдолян и Адоньев вошли в список богатейших россиян Forbes, заняв 115-е место с оценкой состояния в $1 млрд и 193-е ($550 млн) соответственно. В новый список Forbes, в котором лишь 88 бизнесменов с состоянием не менее $1 млрд, они не попали.

«Адоньев возвращается в бизнес, он будет входить в другие проекты, которыми сейчас занимается Альберт Авдолян. Предполагается паритетное владение», — сказал РБК источник, близкий к Авдоляну. Например, «А-Проперти Развитие» кроме «Сибантрацита» контролирует компанию «Элси Холдинг». Этот холдинг (до 17 октября назывался «Сибан Холдинг») был создан для покупки производителя антрацита в прошлом году. Теперь на базе «Элси Холдинга» будут консолидированы угольные активы, собранные Авдоляном, пояснил РБК источник, близкий к бизнесмену.

РБК направил запрос Адоньеву.

Как Адоньев стал совладельцем «Сибантрацита»

Дмитрий Босов вместе с партнерами создал группу «Сибантрацит», в которую входили компании «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области. Объем добычи в 2021 году вырос на 28%, до 22,6 млн т, из которых 14,6 млн т антрацита и 8 млн т металлургического угля. Антрацит применяется преимущественно в металлургической отрасли, а также в производстве сахара и в цементной промышленности. Более 90% поставок «Сибантрацита» уходит на экспорт. Ключевые покупатели — Китай, Индия и Южная Корея.

После смерти Босова в мае 2020 года начались споры и суды между его наследниками, в результате которых контроль над компанией перешел его родителям и четырем сыновьям от первых двух браков. Они и договорились о продаже компании Авдоляну и Барскому, эту сделку долгое время пыталась оспорить третья жена бизнесмена Катерина Босов, но безуспешно.

Адоньев, который в 1990-х годах получил судимость в США по уголовному делу об экспорте кубинского сахара в Казахстан, в сентябре 2021 года подал петицию в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии с просьбой отменить признание вины, которое он сделал по этому делу, и судебное решение на его основе. В петиции говорилось, что признание было сделано на «откровенно неверном совете» адвоката истца, который обслуживал его на тот момент. Вскоре после этого суд удовлетворил эти требования бизнесмена, сняв с него судимость.

Чем известен Адоньев Среди бизнесов, в которых участвовал Сергей Адоньев, — компания JFC, которая занималась импортом фруктов (владел с 1994 по 2000 год вместе с Владимиром Кехманом); «Скартел» (бренд Yota) и производитель мобильных устройств Yota Devices (с середины 2000-х до середины 2010-х вместе с Денисом Свердловым, Альбертом Авдоляном, Владиславом Мартыновым и другими); «Технологии тепличного роста» (в 2010-х вместе с Сергеем Рукиным).



Кроме того, Адоньев был одним из основателей и спонсоров «Стрелки», создал Фонд поддержки Электротеатра «Станиславский», спонсировал фильм Ильи Хржановского «Дау», был спонсором «Новой газеты» и кампании Ксении Собчак, когда она баллотировалась на пост президента России.

Какие еще есть активы у Авдоляна

Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова летом 2019-го говорила РБК, что Авдолян с Адоньевым «планомерно формируют» промышленный кластер на Дальнем Востоке, но Адоньев до сих пор не фигурировал среди совладельцев компаний, которые вошли в него.

С начала 2019 года «А-Проперти» стала скупать долги крупнейшего поставщика газа в Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которую на тот момент контролировал арестованный Зиявудин Магомедов, потратив на это около 14 млрд руб. В сентябре того же года Авдолян обменял эти долги на акции ЯТЭК.

Примерно тогда же он стал претендентом на покупку Эльгинского месторождения (владеет самым крупным месторождением коксующихся углей в России), подконтрольного на тот момент «Мечелу» Игоря Зюзина. В апреле 2020 года бизнесмен приобрел долю «Мечела» за 97 млрд руб. — все эти деньги пошли на погашение долгов компании Зюзина перед крупнейшими кредиторами. Через полгода Авдолян консолидировал 100% Эльги, выкупив еще 49% у Газпромбанка за 45 млрд руб. В январе 2021 года стало известно, что «А-Проперти» заложила в Россельхозбанке и Газпромбанке 100% компании «Эльгауголь» (оператор Эльгинского угольного месторождения в Якутии), а также доли в «Эльга-Дороге» и «Эльга-Трансе» (им принадлежит транспортная инфраструктура угольного комплекса).

«А-Проперти» также консолидировала порт Вера в Приморье, через который экспортируется уголь с Эльгинского месторождения, и еще один угольный актив — Огоджинский угольный проект в Амурской области.

В сентябре 2022 года Авдолян объединил «Эльга Уголь» и «Сибантрацит» в новой УК «Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). Эта компания стала третьим крупнейшим производителем угля в России после СУЭК и «Кузбассразрезугля». Пост гендиректора ЭЛСИ занял Исаев, который руководит и Эльгой, и «Сибантрацитом» по отдельности.

Адоньеву теперь принадлежит 31,67% «А-Проперти Развитие», контролирующей помимо «Сибантрацита» «Элси Холдинг», который до 17 октября 2022 года назывался «Сибан Холдингом» и был создан для покупки производителя антрацита в прошлом году. Теперь на базе «Элси Холдинга» будут консолидированы угольные активы, собранные Авдоляном, пояснил РБК источник, близкий к бизнесмену. Таким образом, его давний партнер станет совладельцем Эльги и других предприятий.