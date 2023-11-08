Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Росатом» акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), которые находятся в госсобственности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Суд обратил в доход государства 92,4% акций ДВМП в январе 2023 года по иску Генпрокуратуры.

Ответчиками выступали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов, Михаил Рабинович (принадлежит 26,5% акций FESCO) и его партнер Андрей Северилов (23,8% акций) и несколько компаний-акционеров. Долю Зиявудина Магомедова (32,5%), который был крупнейшим совладельцем компании, суд конфисковал 2 декабря. Магомеда Магомедова в официальном списке акционеров ДВМП нет.

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