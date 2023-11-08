 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Росатом» акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), которые находятся в госсобственности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Суд обратил в доход государства 92,4% акций ДВМП в январе 2023 года по иску Генпрокуратуры.

Ответчиками выступали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов, Михаил Рабинович (принадлежит 26,5% акций FESCO) и его партнер Андрей Северилов (23,8% акций) и несколько компаний-акционеров. Долю Зиявудина Магомедова (32,5%), который был крупнейшим совладельцем компании, суд конфисковал 2 декабря. Магомеда Магомедова в официальном списке акционеров ДВМП нет.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 16:20
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 18:03
Крупные майнеры распродали свои биткоины. Что это значит для рынка Крипто, 17:58
Отец найденного на берегу в Сочи футболиста назвал причину смерти сына Спорт, 17:55
6 неудобных вопросов к S-составляющей алюминиевого бизнеса Тренды, 17:50
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП Национальные проекты, 17:49
Брокеры сообщили о «зависших» расчетах по сделкам на СПБ Бирже Инвестиции, 17:48
Как предпринимателю получить ₽3 тыс. за открытие счета в «Сбере» Новая экономика, 17:45
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 17:43
Сын Кадырова пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом Политика, 17:35
Игорные зоны готовы принять около 65 000 гостей в новогодние праздники Пресс-релиз, 17:32
Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война Политика, 17:32
Капитализация стейблоина USDT обновила исторический максимум Крипто, 17:32
Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без личного визита Пресс-релиз, 17:30
Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO Бизнес, 17:29