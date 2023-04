Суд удовлетворил иск FESCO к Магомедову и ряду компаний на ₽80 млрд

Зиявудин Магомедов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на 80,1 млрд руб. Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, входит в группу FESCO) против своего акционера Зиявудина Магомедова и нескольких компаний, следует из данных в картотеке суда.

«Иск удовлетворить полностью», — приводится решение на портале электронного правосудия.

Из данных картотеки следует, что ответчиками выступали Магомедов, а также пять компаний — Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd, Maple Ridge, Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

В то же время «РИА Новости» передают из зала суда, что решение о взыскании вышеуказанной суммы принято в отношении Магомедова и четырех компаний. ТАСС также сообщает, что судебное решение касается всех ответчиков, кроме одного. Оба агентства не уточняют, какого именно.

