Работники порта во Владивостоке вышли на митинг второй день подряд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 14:08
Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 18:15 «Мумий Тролль» выпустил мини-альбом «Призраки Завтра» Стиль, 18:13 НКР присвоило «ОСЖ РЕСО-Гарантия» рейтинг AA.ru, прогноз — стабильный Кредитные рейтинги, 18:10 Азербайджан опроверг данные о сбитых военном самолете и беспилотниках Политика, 18:09 Lamborghini приступил к тестам суперкара без крыши Авто, 18:05 В ВОЗ предостерегли Россию от новых карантинных ограничений из-за COVID Общество, 17:59 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 17:59 Белый дом сообщил о состоянии Трампа после заражения коронавирусом Политика, 17:50 Загитова заявила о тренировках по девять часов в день Спорт, 17:45 Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 2 октября Политика, 17:37 Wildberries заметил рост спроса на ингаляторы и очистители воздуха Общество, 17:36 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 17:29 Эрдоган выразил надежду на «освобождение» Азербайджаном Карабаха Политика, 17:27 Работники порта во Владивостоке вышли на митинг второй день подряд Общество, 17:13
Общество ,  
0 

Работники порта во Владивостоке вышли на митинг второй день подряд

Работники протестуют против отставки гендиректора предприятия Заирбека Юсупова. В FESCO пообещали, что при новом руководстве все соцгарантии сотрудников Владивостокского морского торгового порта сохранятся
Фото:newsuss / VK
Фото: newsuss / VK

Работники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) второй день подряд вышли на митинг в поддержку бывшего гендиректора предприятия Заирбека Юсупова. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель пресс-службы ВМТП Мария Погребец.

По ее словам, сотрудники направили в адрес руководства FESCO письмо с просьбой приехать на переговоры и восстановить Юсупова в должности. Если их требования не будут выполнены, рабочие заявили, что им придется приостановить работу и объявить забастовку, приводит РИА VladNews выдержку из послания. Коллектив отмечает, что при Юсупове у сотрудников выросла зарплата и улучшились условия труда.

Как сообщил РБК представитель FESCO, на территории ВМТП, являющегося стратегическим предприятием, запрещено проведение каких-либо забастовок, препятствующих работе. «Таким образом, забастовка, организованная Заирбеком Юсуповым, чьи полномочия на посту гендиректора ВМТП закончились 1 октября, является самоуправством. Этим действиям будет дана соответствующая правовая оценка», — заявил представитель компании.

Президентом FESCO стал Аркадий Коростелев
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя Российского профсоюза докеров, представителя профкома докеров ВМТП Елену Хорошун, протесты поддерживают не менее 200 докеров, акция проходит на территории порта.

В пресс-службе ВМТП сообщили РИА VladNews, что порт работает в нормальном режиме, а в митинге участвуют сотрудники, которые пришли после ночной смены или в свой выходной. «Некоторые сотрудники действительно пошли на собрание с работы, но они друг друга меняют», — отметили там.

FESCO объявила о прекращении полномочий Юсупова 30 сентября. Со 2 октября в должность директора ВМТП вступил Роман Кухарук. В компании подчеркнули, что особенностью подхода нового руководства будет «сохранение рабочих мест, высокого уровня заработной платы для сотрудников, расширение социальных пакетов и программ».

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

1 октября на митинг в поддержку Юсупова на территории порта вышли 1,5 тыс. человек, работа ВМТП в этот день была приостановлена. В Instagram компании было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что, по мнению портовиков, причиной отставки гендиректора стал конфликт интересов среди владельцев FESCO. В тексте говорилось, что Юсупов, отстаивая интересы предприятия, потребовал от FESCO вернуть19 млрд руб., заемщиком которых порт выступил в 2017 году по кредитному договору с ВТБ на сумму до $680 млн. Деньги были направлены на погашение обязательств ПАО «ДВМП» и других компаний группы, а на ВМТП возложили обязанности по обслуживанию кредита. «Вместо конструктивного решения финансового вопроса FESCO прекратило все трудовые отношения с Юсуповым», — утверждалось там.

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате
Бизнес
Зиявудин Магомедов

Президент FESCO Аркадий Коростелев пообещал сотрудникам ВМТП, что при новом руководстве все социальные гарантии, предоставленные рабочим, сохранятся. «Первым нашим приоритетом всегда было и остается впредь устойчивое развитие бизнеса, которое невозможно без профессионального коллектива», — приводятся его слова в сообщении FESCO, поступившем в РБК.

«Мы признаем ключевой вклад коллектива порта в финансовое благополучие предприятия, именно поэтому всегда горячо поддерживали любые шаги, направленные на повышение доходов и улучшение условий труда работников», — добавил он.

«Знаю, что многие из вас обеспокоены происходящими переменами. Это понятно. Вы беспокоитесь за свою работу, за благополучие близких, за родное дело, которому отдали много сил. Это ваш успех и ваша заслуга», — заявил Кухарук, обращаясь к сотрудникам ВМТП. Он пообещал, что не будет приписывать этот успех себе и не собирается использовать его «в политических играх».

В августе ВМТП отчиталась, что ее чистая прибыль по РСБУ в январе—июне текущего года снизилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,972 млрд руб. В середине сентября ВМТП представила финансовую отчетность по МСФО за 2018 год, которая до этого была отложена. Из нее следовало, что в 2018 году чистая прибыль порта по МСФО за 2018 год снизилась на 1,3%, до 4,313 млрд руб. Прибыль ВМТП по итогам 2017 года составила 4,368 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем показатель за 2016 год.

Авторы
Наталия Анисимова, Мария Кокорева
ВМТП митинг Владивосток
Материалы по теме
Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате
Бизнес
Акционеры FESCO проведут годовое собрание 30 сентября
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter