Работники порта во Владивостоке вышли на митинг второй день подряд

В пресс-службе ВМТП сообщили РИА VladNews, что порт работает в нормальном режиме, а в митинге участвуют сотрудники, которые пришли после ночной смены или в свой выходной. «Некоторые сотрудники действительно пошли на собрание с работы, но они друг друга меняют», — отметили там.

FESCO объявила о прекращении полномочий Юсупова 30 сентября. Со 2 октября в должность директора ВМТП вступил Роман Кухарук. В компании подчеркнули, что особенностью подхода нового руководства будет «сохранение рабочих мест, высокого уровня заработной платы для сотрудников, расширение социальных пакетов и программ».

1 октября на митинг в поддержку Юсупова на территории порта вышли 1,5 тыс. человек, работа ВМТП в этот день была приостановлена. В Instagram компании было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что, по мнению портовиков, причиной отставки гендиректора стал конфликт интересов среди владельцев FESCO. В тексте говорилось, что Юсупов, отстаивая интересы предприятия, потребовал от FESCO вернуть19 млрд руб., заемщиком которых порт выступил в 2017 году по кредитному договору с ВТБ на сумму до $680 млн. Деньги были направлены на погашение обязательств ПАО «ДВМП» и других компаний группы, а на ВМТП возложили обязанности по обслуживанию кредита. «Вместо конструктивного решения финансового вопроса FESCO прекратило все трудовые отношения с Юсуповым», — утверждалось там.

Президент FESCO Аркадий Коростелев пообещал сотрудникам ВМТП, что при новом руководстве все социальные гарантии, предоставленные рабочим, сохранятся. «Первым нашим приоритетом всегда было и остается впредь устойчивое развитие бизнеса, которое невозможно без профессионального коллектива», — приводятся его слова в сообщении FESCO, поступившем в РБК.

«Мы признаем ключевой вклад коллектива порта в финансовое благополучие предприятия, именно поэтому всегда горячо поддерживали любые шаги, направленные на повышение доходов и улучшение условий труда работников», — добавил он.

«Знаю, что многие из вас обеспокоены происходящими переменами. Это понятно. Вы беспокоитесь за свою работу, за благополучие близких, за родное дело, которому отдали много сил. Это ваш успех и ваша заслуга», — заявил Кухарук, обращаясь к сотрудникам ВМТП. Он пообещал, что не будет приписывать этот успех себе и не собирается использовать его «в политических играх».

В августе ВМТП отчиталась, что ее чистая прибыль по РСБУ в январе—июне текущего года снизилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,972 млрд руб. В середине сентября ВМТП представила финансовую отчетность по МСФО за 2018 год, которая до этого была отложена. Из нее следовало, что в 2018 году чистая прибыль порта по МСФО за 2018 год снизилась на 1,3%, до 4,313 млрд руб. Прибыль ВМТП по итогам 2017 года составила 4,368 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем показатель за 2016 год.