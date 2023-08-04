Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco

Арбитражный суд Москвы снял арест с принадлежавших подконтрольным осужденному Зиявудину Магомедову кипрским офшорам акций головной компании Fesco, приняв во внимание решение от 11 января обратить их в доход государства

С пакета акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) в размере 49,99%, принадлежавшего подконтрольным осужденному бизнесмену Зиявудину Магомедову кипрским компаниям Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd сняли арест, следует из определения арбитражного суда Москвы.

Суд определил снять обеспечительные меры, введенные в ноябре прошлого года, которые предусматривали арест этих акций, а также запрет регистратору учитывать на собраниях акционеров голоса Smartilicious и Enviartia по ряду вопросов, в том числе по выплате дивидендов и избранию членов совета директоров. Они были приняты в рамках дела по иску ДВМП о взыскании с Магомедова и пяти иностранных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн убытков.

На данный момент две инстанции удовлетворили иск, взыскав всю запрошенную сумму убытков с пяти ответчиков — Магомедова, Smartilicious, Enviartia, SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова) и Maple Ridge Ltd (Кипр). Отказано в требованиях к еще одному ответчику — Felix L.P. (Каймановы острова).

Истец, ДВМП, 24 июля обратился с ходатайством об отмене обеспечительных мер, сославшись на решение Хамовнического суда Москвы от 11 января этого года, по которому все акции, принадлежавшие Smartilicious и Enviartia, были обращены в доход государства.

«Таким образом, необходимость в обеспечительных мерах в настоящее время пропала в полном объеме», — говорится в определении суда.

Истец требовал взыскать с ответчиков убытки от сделок, которые совершались в их интересах и были связаны с приобретением Магомедовым контроля над Fesco. Ответчики в суде заявляли, что часть из тех сделок, что ставятся им в вину, была совершена прежним менеджментом ДВМП еще до перехода контроля к Магомедову, а все последующие сделки получали одобрение органов управления.

В декабре прошлого года Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора, Магомеда приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием.