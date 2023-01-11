Суд обратил в доход государства акции FESCO
Хамовнический суд Москвы в ночь на 11 января обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), сообщил ТАСС адвокат Михаил Ошеров.
Согласно решению суда, государству перешли 92,4% акций компании. Соответствующий иск подала Генпрокуратура. Ответчиками выступали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов, Михаил Рабинович (принадлежит 26,5% акций FESCO) и его партнер Андрей Северилов (23,8% акций) и несколько компаний-акционеров. Долю Зиявудина Магомедова (32,5%), который был крупнейшим совладельцем компании, суд конфисковал 2 декабря.
Как отмечает агентство, иск начали рассматривать утром во вторник, 10 января. После полуночи адвокаты покинули заседание и рассмотрение продолжилось в их отсутствие. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
По версии надзорного ведомства, изъятые акции «Дальневосточного морского пароходства» изначально были приобретены на коррупционные доходы братьями Магомедовыми, а потом были спрятаны от обращения в пользу государства. Ответчики просили отклонить иск.
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