RBI попросил снять санкции с Rasperia для разблокировки акций Strabag

Rasperia находится под санкциями с 2024-го. Если их снимут, RBI получит пакет акций Strabag, которым владеет Rasperia. Российский суд ранее обязал «дочку» RBI возместить ущерб на $2 млрд

Фото: Alex Halada / ZUMA / Global Look Press

Raiffeisen Bank International (RBI) попросил Евросоюз отменить санкции в отношении компании Rasperia Trading, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу RBI Йохана Штробля.

Если ЕС примет такое решение, то Raiffeisen сможет получить пакет акций (24%) строительной компании Strabag, который принадлежит Rasperia. А RBI по решению суда в России должен был выплатить компании $2,4 млрд в качестве компенсации ущерба. Как заявил Штробль, эти деньги уже в России.

С такой просьбой выступила Австрия, несколько стран ЕС выступают против, указывает Bloomberg, поскольку это создаст «прецедент».

О рассмотрении вопроса ранее сообщали источники Financial Times (FT). По их словам, в ЕС есть опасения, что снятие санкций укрепит позиции судов в России, которые в ответ на ограничительные меры выносят решения о конфискации западных активов.

Rasperia Trading попала под санкции ЕС в прошлом году, также против нее ввели ограничения США.

В конце 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет долю Rasperia в Strabag через российский Райффайзенбанк, который после сделки должен был бы передать акции материнской группе в виде дивидендов. По данным Reuters, Rasperia ранее была подконтрольна Олегу Дерипаске. Он полностью продал фирму, включая акции Strabag.

В январе этого года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк, «дочку» RBI, выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на эквивалентную сумму. RBI обжаловал решение, но в апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Австрийский банк пообещал выполнить требования суда.

Raiffeisen ведет переговоры об уходе с российского рынка, но пока продать активы в стране не смог. Reuters 1 октября сообщил, что RBI предпринял неудачную попытку продать свою российскую «дочку».