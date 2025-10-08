RBI попросил снять санкции с Rasperia для разблокировки акций Strabag
Raiffeisen Bank International (RBI) попросил Евросоюз отменить санкции в отношении компании Rasperia Trading, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу RBI Йохана Штробля.
Если ЕС примет такое решение, то Raiffeisen сможет получить пакет акций (24%) строительной компании Strabag, который принадлежит Rasperia. А RBI по решению суда в России должен был выплатить компании $2,4 млрд в качестве компенсации ущерба. Как заявил Штробль, эти деньги уже в России.
С такой просьбой выступила Австрия, несколько стран ЕС выступают против, указывает Bloomberg, поскольку это создаст «прецедент».
О рассмотрении вопроса ранее сообщали источники Financial Times (FT). По их словам, в ЕС есть опасения, что снятие санкций укрепит позиции судов в России, которые в ответ на ограничительные меры выносят решения о конфискации западных активов.
Rasperia Trading попала под санкции ЕС в прошлом году, также против нее ввели ограничения США.
В конце 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет долю Rasperia в Strabag через российский Райффайзенбанк, который после сделки должен был бы передать акции материнской группе в виде дивидендов.
По данным Reuters, Rasperia ранее была подконтрольна Олегу Дерипаске. Он полностью продал фирму, включая акции Strabag.
В январе этого года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк, «дочку» RBI, выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на эквивалентную сумму. RBI обжаловал решение, но в апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Австрийский банк пообещал выполнить требования суда.
Raiffeisen ведет переговоры об уходе с российского рынка, но пока продать активы в стране не смог. Reuters 1 октября сообщил, что RBI предпринял неудачную попытку продать свою российскую «дочку».
