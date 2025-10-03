 Перейти к основному контенту
0

ЕС обсудит разморозку активов Strabag для помощи Raiffeisen в России

Российский суд взыскал с Райффайзенбанка €2 млрд из-за срыва продажи доли в австрийской Strabag. Теперь в ЕС предлагают разморозить ее акции на аналогичную сумму, чтобы поддержать Raiffeisen Bank International, пишет FT
Фото: Albert Otti / dpa / Global Look Press
Фото: Albert Otti / dpa / Global Look Press

Евросоюз намерен снять санкции с бывших активов Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд), чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International (RBI) сумму взыскания в размере €2 млрд, которую банку пришлось выплатить по решению суда в России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о размораживании акций на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag. Идея, выдвинутая Веной, включена в проект предложений ЕС по санкциям против России.

Дерипаска дал советы, как России бороться за замороженные Западом активы
Политика
Олег Дерипаска

Как пишет FT, ожидается, что против выступят несколько стран Евросоюза. Некоторые европейские чиновники опасаются, что реализация инициативы укрепит позиции судов в России, которые в ответ на ограничительные меры выносят решения о конфискации западных активов, говорится в материале.

Raiffeisen, сохраняющий присутствие в России, предпринимает попытки уйти с российского рынка на фоне давления со стороны западных правительств и регуляторов, однако Москва не хочет отпускать банк, поскольку, как отмечают источники FT, он остается одним из немногих среди тех, у кого остается доступ к международной системе SWIFT.

Raiffeisen и Дерипаска, пишет издание, безуспешно пытались организовать обмен активами, чтобы разморозить 24-процетную долю Дерипаски в Strabag, которой он ранее владелa. Сделка по выкупу этой доли конечном итоге сорвалась по инициативе австрийского банка, а Дерипаска позже полностью продал фирму Rasperia, включая акции Strabag.

В 2024 году Rasperia (МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед») подала иск к российскому Райффайзенбанку на €2,044 млрд из-за сорванной сделки и в начале 2025-го Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил его. Апелляционный суд подтвердил это решение. Весной Rasperia обратилась в ЦБ и тот в рамках исполнения судебного решения перевел почти €1,9 млрд со счета Райффайзенбанка на счет компании.

В августе суд отменил обеспечительные меры, которые фактически запрещали австрийскому Raiffeisen продажу своей российской «дочки», говорила юрист, представляющая интересы кредитной организации, Анастасия Тараданкина.

