ЕС обсудит разморозку активов Strabag для помощи Raiffeisen в России

Российский суд взыскал с Райффайзенбанка €2 млрд из-за срыва продажи доли в австрийской Strabag. Теперь в ЕС предлагают разморозить ее акции на аналогичную сумму, чтобы поддержать Raiffeisen Bank International, пишет FT

Фото: Albert Otti / dpa / Global Look Press

Евросоюз намерен снять санкции с бывших активов Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд), чтобы компенсировать Raiffeisen Bank International (RBI) сумму взыскания в размере €2 млрд, которую банку пришлось выплатить по решению суда в России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о размораживании акций на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag. Идея, выдвинутая Веной, включена в проект предложений ЕС по санкциям против России.

Как пишет FT, ожидается, что против выступят несколько стран Евросоюза. Некоторые европейские чиновники опасаются, что реализация инициативы укрепит позиции судов в России, которые в ответ на ограничительные меры выносят решения о конфискации западных активов, говорится в материале.

Raiffeisen, сохраняющий присутствие в России, предпринимает попытки уйти с российского рынка на фоне давления со стороны западных правительств и регуляторов, однако Москва не хочет отпускать банк, поскольку, как отмечают источники FT, он остается одним из немногих среди тех, у кого остается доступ к международной системе SWIFT.

Raiffeisen и Дерипаска, пишет издание, безуспешно пытались организовать обмен активами, чтобы разморозить 24-процетную долю Дерипаски в Strabag, которой он ранее владелa. Сделка по выкупу этой доли конечном итоге сорвалась по инициативе австрийского банка, а Дерипаска позже полностью продал фирму Rasperia, включая акции Strabag.

В 2024 году Rasperia (МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед») подала иск к российскому Райффайзенбанку на €2,044 млрд из-за сорванной сделки и в начале 2025-го Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил его. Апелляционный суд подтвердил это решение. Весной Rasperia обратилась в ЦБ и тот в рамках исполнения судебного решения перевел почти €1,9 млрд со счета Райффайзенбанка на счет компании.

В августе суд отменил обеспечительные меры, которые фактически запрещали австрийскому Raiffeisen продажу своей российской «дочки», говорила юрист, представляющая интересы кредитной организации, Анастасия Тараданкина.