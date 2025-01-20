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Финансы ,  
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Суд обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд по иску «Распериа»

Банк заявил, что намерен обжаловать решение суда. «Распериа» обвиняла ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag и размытии ее доли. Истец оценивал ущерб в €2 млрд
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и обязал российский Райффайзенбанк выплатить €2,044 млрд, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Суд удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», обязав Райффайзенбанк выплатить €2,044 млрд и взамен принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму. Мы не согласны с этим решением и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях», — заявили там.

В пресс-службе подчеркнули, что банк готов к любому развитию событий и обладает значительным запасом ликвидности и капитала. Там исключили какое-либо влияние решения суда на операционную деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, а также на интересы ее клиентов.

Адвокат коллегии Delcredere Андрей Тимчук, представляющий интересы Райффайзенбанка, назвал судебный процесс «попыткой принудительной продажи заблокированных активов через российский суд с неправомерно завышенной выгодой». Он заявил, что иск «Распериа» основан на внутреннем конфликте с акционерами Strabag SE и не имеет отношения к банку.

В декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила о планах покупки 27,78% акций Strabag у Rasperia Trading Limited. Приобрести акции должен был Райффайзенбанк за €1,51 млрд. В мае прошлого года Raiffeisen решила отказаться от приобретения доли в Strabag.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Распериа» подала иск в арбитражный суд в августе 2024 года. Среди ответчиков значились российский Райффайзенбанк и австрийский строительный концерн Strabag, а также его основатель Петер Хазельштайнер. Истец обвинил их в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии ее доли ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. Rasperia оценила ущерб почти в €2 млрд.

До 2019 года контролирующим акционером Rasperia был Олег Дерипаска. Впоследствии он утратил контроль, продав большинство акций другим инвесторам. Весной прошлого года бизнесмен полностью вышел из состава акционеров компании.

В сентябре суд наложил обеспечительные меры на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечения иска. Группа Raiffeisen Bank International (RBI), владеющая 100% акций российского банка, заявила, что не участвует в процессе, но предупредила, что решение может затруднить продажу российской «дочки».

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Елена Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Райффайзенбанк Арбитражный суд Калининградская область Rasperia
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