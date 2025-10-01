Reuters сообщил о неудачной попытке Raiffeisen продать «дочку» в России

Власти блокируют сделку, опасаясь, что продажа может привести к западным санкциям против банка, сообщили источники Reuters. В RBI заявили, что банк сокращает бизнес в России, но любая сделка требует одобрения российской стороны

Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) предприняла неудачную попытку продать свою российскую «дочку» Райффайзенбанк, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников, российские власти блокируют сделку, опасаясь, что продажа российскому покупателю может привести к западным санкциям против банка.

RBI объявила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В частности, США пригрозили группе ограничением доступа к своей финансовой системе.

Представитель Raiffeisen лишь заявил агентству, что банк сокращает бизнес в России и что любая сделка требует одобрения российской стороны.

«RBI ведет переговоры о продаже своей российской «дочки», — сказал собеседник. Банк не может назвать точные сроки, «поскольку требуются многочисленные разрешения регулирующих органов, в том числе российских», пояснил представитель RBI.

В апреле Financial Times со ссылкой на источники писала, что RBI с февраля приостановил попытки продать Райффайзенбанк на фоне потепления отношений России и США. Однако РБК в пресс-службе RBI это опровергли.

В сентябре прошлого года суд арестовал акции Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», а в январе этого года обязал банк выплатить Rasperia €2,044 млрд ущерба, который последняя понесла из-за сорвавшейся сделки по покупке у нее акций австрийского строительного концерна Strabag.

В декабре 2023 года RBI объявила о планах приобрести 27,78% акций Strabag у Rasperia Trading Limited. До 2019 года контролирующим акционером Rasperia был российский миллиардер Олег Дерипаска. Впоследствии он утратил контроль, продав большинство акций другим инвесторам. Полностью из состава акционеров Rasperia бизнесмен вышел весной 2024 года. Согласно предварительным договоренностям, приобрести пакет акций Strabag у Rasperia должен был российский Райффайзенбанк за €1,51 млрд. Однако в мае 2024 года Raiffeisen решила отказаться от сделки «из соображений осторожности», поскольку не получила одобрение покупки от европейских регуляторов.

В августе суд отменил обеспечительные меры, которые фактически запрещали RBI продажу российской «дочки», сообщал Reuters со ссылкой на адвоката Анастасию Тараданкину.