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Война санкций ,  
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ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause

Сюжет
Война санкций
Под ограничения ЕС попали два физических и четыре юридических лица, в том числе «Трансконтейнер» — за сотрудничество с Минобороны, и ООО «Титул» — за помощь в уклонении от санкций. Москва считает западные ограничения незаконными
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Евросоюз расширил антироссийские санкции, добавив в список двух физлиц и четыре организации, следует из сообщения в официальном журнале ЕС.

Так, под новые ограничения попали гендиректор железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер» Михаил Концерев и основатель бренда канцелярских товаров Erich Krause, учредитель ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов.

Среди организаций под санкции попали:

  • ПАО «Трансконтейнер» — за продолжение работы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», которая, по данным ЕС, сотрудничает с иранским Минобороны, участвует в «незаконных схемах торговли оружием» с КНДР, обеспечивает поставки различных видов боеприпасов вооруженным силам России. «Таким образом, ПАО «Трансконтейнер» поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в обосновании введения санкций. Москва неоднократно называла фейками сообщения о поставках оружия от Ирана и КНДР.
  • ООО «Титул» — по данным ЕС, в 2023 году глава компании Белоглазов согласовал с бизнесменом Олегом Дерипаской сделку по покупке европейской компании Rasperia Trading Limited, владеющей 28,5 млн акций (24,1%) австрийской строительной фирмы Strabag. Для этого была создана «дочка» «Титула» — АО «Илиадис», которое в начале 2024 года и приобрела Rasperia. В ЕС считают, что таким образом Белоглазов и вовлеченные в сделку компании нарушили регламент ЕС № 269/2014, в котором говорится о запрете обхода санкций.
  • Также под новые санкции попали АО «Илиадис» и Rasperia Trading Limited.

РБК направил запрос в ГК «Дело», куда входит «Трансконтейнер».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее санкции против «Титула» и «Трансконтейнера» ввели США. В «Трансконтейнере» тогда заявили, что продолжают оказывать логистические услуги в полном объеме. «Движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке. ПАО «Трансконтейнер» оказывает логистические услуги в полном объеме и в соответствии со своими обязательствами перед клиентами по всем действующим маршрутам и направлениям», — отметили в компании.

Власти России называют западные санкции незаконными и утверждают, что ограничительные меры в первую очередь бьют по тем, кто их вводит.

«Трансконтейнер» — интермодальный контейнерный оператор, который входит в транспортно-логистическое направление бизнеса группы компаний «Дело». Парк контейнеров, по данным компании на февраль, составлял 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. ДФЭ (20-футовый эквивалент), фитинговых платформ (нужны для перевозки крупнотоннажных контейнеров) — 40 тыс. единиц. «Трансконтейнер» владеет 40 железнодорожными терминалами в России. В компании работают более 3 тыс. сотрудников.

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