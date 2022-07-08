Минсельхоз ответил «Вкусно — и точка» на данные о сырье для картошки фри

«Вкусно — и точка» предупредила, что в части ресторанов из-за неурожая до осени не будет картофеля фри. В Минсельхозе в ответ заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем и потребности в импорте сырья нет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России не будет дефицита картофеля, рынок полностью им обеспечен, также начала поступать продукция нового урожая, говорится в Telegram-канале Минсельхоза. Ведомство сообщает со ссылкой на Картофельный союз, что сейчас потребности в импорте картофеля фри нет.

По данным министерства, в 2022 году посевная площадь под картофель выросла на 4% по сравнению с прошлым годом, превысив 290 тыс. га. «В настоящее время выкопано уже 105 тыс. т картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних», — добавили в ведомстве. Минсельхоз ждет прироста валового сбора в этом году, что «позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки».

8 июля в пресс-службе ресторанов «Вкусно — и точка» сообщили РБК, что в части заведений некоторое время не будут продавать два вида картофеля — фри и по-деревенски. Компания объяснила это тем, что 2021 год стал неурожайным для сортов картофеля, который используется на предприятии. Кроме того, добавили там, импорт с рынков, которые могли бы заменить российских поставщиков, стал невозможен. В сети ожидают, что в полном объеме картофель появится в меню этой осенью, в начале следующего урожайного года.

Позже исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сообщил RTVi, что проблема связана не с низким урожаем прошлого года, а с перебоями с поставками из Бельгии и Польши.

«Вкусно — и точка» — преемник «Макдоналдса» в России, который ушел из страны на фоне военной операции на Украине. Бизнес приобрел сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.

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Единственный поставщик картофеля фри отечественного производства для этой сети — компания ООО «ЛВМ Рус», которая создавалась как совместное предприятие группы «Белая дача» и голландско-американской Lamb Weston Meijer. Изначально «Белой даче» принадлежали 75% акций в СП, а ее партнеру — 25%, затем Lamb Weston Meijer начала увеличивать свою долю. В декабре 2020 года основатель группы «Белая дача» Виктор Семенов вышел из проекта, продав свою долю экс-гендиректору и акционеру компании Владимиру Цыганову.

Первый ресторан «Вкусно — и точка» открылся в Москве 12 июня на том же месте, где в 1990 году заработал первый в стране ресторан «Макдоналдс», — на Пушкинской площади.