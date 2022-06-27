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Ракова сообщила об открытии рекрутинг-центра «Вкусно и точка» в Москве

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

В Москве на базе центра занятости населения (ЦЗН) «Моя работа» открылся рекрутинговый центр сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка». Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это девятая компания, которая стала сотрудничать с московской службой занятости в рамках формата рекрутинговых центров.

Заммэра отметила, что служба занятости Москвы продолжает отслеживать ситуацию с целью выявления компаний с вероятностью высвобождения сотрудников. По ее словам, таких компаний в столице на данный момент более 500, в них работают около 200 тыс. человек. Одновременно, отметила Ракова, ЦЗН расширяет партнерские отношения со стабильными работодателями с большой потребностью в кадрах, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами.

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«К восьми организациям, которые ведут подбор персонала в формате рекрутинговых центров, сегодня присоединилась сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка» — бывший «Макдональдс». Для этого мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Компания активно развивает свой бизнес, открывает новые рестораны и планирует увеличить штат в Москве на 25%, это около 2,5 тыс. новых сотрудников», — заявила Ракова.

Рекрутинговые центры, созданные на площадке службы занятости, позволяют компаниям сократить логистические издержки на подбор кандидатов. Карьерные консультанты ЦЗН обеспечивают работодателя потоком мотивированных кандидатов с готовым резюме, адаптированным под конкретную вакансию. Соискателям подобный формат работы дает возможность за один день подобрать подходящую вакансию, пройти собеседование с представителем компании и получить приглашение на работу.

«Мы активно развиваемся и возобновляем работу наших предприятий по всей России. За время приостановки деятельности все наши сотрудники не только сохранили свои рабочие места, но и продолжили получать гарантированные выплаты и льготы, — сообщил генеральный директор сети «Вкусно и точка» Олег Пароев. — У нас достаточно амбициозные планы на будущее: увеличить штат сотрудников на 25–30% и предоставить около 2,5 тыс. новых рабочих мест для москвичей с помощью всех наших площадок для рекрутмента, включая центр занятости «Моя работа».

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Кроме того, уточнила Ракова, центр занятости и сеть «Вкусно и точка» планируют также совместную работу в области подбора персонала с помощью технологии открытых отборов. «Такие мероприятия с участием представителей «Вкусно и точка» будут проводиться на площадке центра «Моя работа» регулярно. Этот сервис позволяет работодателю в течение всего нескольких часов найти новых сотрудников и закрыть массовые вакансии. Первый такой крупный отбор пройдет уже в июле», — отметила заммэра.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работодателей и сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Речь идет об организации временных и общественных работ, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптации сотрудников к новому рабочему месту. Первый этап отбора на участие в данной госпрограмме прошли более 140 государственных и коммерческих компаний, которые смогут предоставить в общей сложности более 15 тыс. новых рабочих мест в виде постоянной, временной занятости, а также общественных работ. Все эти компании получат гранты в виде субсидий на организацию новых рабочих мест.

Теги
Москва «Вкусно и точка» занятость работа центр занятости Анастасия Ракова

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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