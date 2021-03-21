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Глава «Белой дачи» объяснил выход из бизнеса по картошке для McDonald's

Основатель «Белой дачи» вышел из первого в России проекта по производству картофеля фри в конце 2020 года. Семенова не очень интересовал этот бизнес, но «было стыдно смотреть», как Россия завозит картофель из Голландии и Польши
McDonald's MCD $222,5 -0,35% Купить
Виктор Семёнов
Виктор Семёнов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель группы «Белая дача» Виктор Семенов подтвердил, что вышел из единственного в России проекта по производству картофеля фри. О причинах своего решения он рассказал в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Первый в России завод по производству картофеля фри открылся в апреле 2018 года. Завод открыла группа «Белая дача» вместе с иностранным партнером — Lamb Weston Meijer (совместное предприятие американской Lamb Weston Holdings и голландской Meijer Frozen Foods), одного из крупнейших в мире производителей картофеля фри. Инвестиции в завод, который может выпускать 100 тыс. т готовой продукции в год, составили €120 млн. Основным владельцем совместного предприятия изначально была «Белая дача»: группе принадлежало 75% бизнеса, а ее партнеру — 25%. Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри, а основным покупателем продукции будет сеть ресторанов McDonald's.

Глава ГК «Белая Дача» — РБК: «Сейчас звенит все от неопределенности»
Бизнес
<p>Виктор Семенов</p> <p></p>

Но голландско-американская компания постепенно увеличивала свою долю в российском предприятии. В октябре 2020 года стало известно, что контроль за бизнесом перейдет к Lamb Weston Meijer: структура компании подала в ФАС ходатайство о покупке доли 39,38% в СП (ООО «Лэм Уэстон Белая дача»). С середины декабря 2020 года структуре Lamb Weston Mеijer принадлежит 74,9% совместного предприятия, переименованного в ООО «ЛВМ Рус». В декабре 2020 года из проекта по производству картофеля фри вышел и сам Виктор Семенов: долю 25,10% компании выкупил экс-гендиректор и акционер «Белой дачи» Владимир Цыганов (владеет 25% компании), уступивший Семенову свою часть в бизнесе по выпуску салатов и овощей.

Инициатором проекта по выращиванию в России картофеля фри, по словам Семенова, был McDonald's, который давал под этот проект эксклюзивный долговременный контракт. «Белую дачу», которая с 1994 года была эксклюзивным поставщиком салатов и овощей для российских ресторанов McDonald's, картофельный бизнес не очень интересовал, но у Семенова были причины им заняться. «Я никогда не собирался, честно говоря, заниматься картофелем. Но мне было стыдно смотреть, как Россия, картофельная держава, все последние 30 лет 100% картофеля фри завозила из Польши и из Голландии», — признается Семенов.

По его словам, проект по производству в России отечественного картофеля фри «Белая дача» пыталась сделать сначала в 2000 году, затем в 2014-м, — тогда это «сорвалось по понятным причинам». «Но, несмотря ни на что, в 2016 году мы все-таки подписали соглашение — с кем бы вы думали? С американцами и голландцами, но [они] побоялись идти на 100% в Россию и проинвестировали четверть», — рассказывает Семенов. Основную часть инвестиций в проект — 75%, сделала «Белая дача», но ее основатель рассказывает, что компания сразу договорилась с иностранным партнером, что «как только процесс пойдет, на каком-то этапе мы из этого проекта выйдем, потому что они стратегические партнеры, они владельцы и носители технологии». Мы вышли — как говорят, «мавр сделал свое дело», — резюмировал Семенов.

Автор
Елена Сухорукова
картофель фри сельское хозяйство McDonald`s
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